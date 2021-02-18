油價今年以來大漲逾2成 瑞銀上調預測值至65美元

油價揮別去年暴跌陰霾，今年以來重啟漲勢，包括布倫特、WTI 原油價格今年以來已大漲逾 2 成，瑞銀指出，原油價格上漲主要與庫存下降有關，在需求回升下，預期今年 6 月底到明 (2022) 年 3 月底的布倫特原油價格預測至 65 到 70 美元。

瑞銀指出，從供應端來說，OPEC 聯盟延後第一季增產計畫，沙烏地阿拉伯也宣布將這兩個月內每日減產 100 萬噸；另外，哈薩克以及美國的嚴寒天氣也令生產受阻。而石油需求比市場原先預期地更為強韌，而北半球的寒冷天氣，將美國石油產品需求推高至去年三月以來的高點。

對於投資者來說，除了從現價上漲中獲利，期貨價格曲線的變化同樣重要。近期的石油庫存下滑使期貨價格曲線從正價差變為貼水，而當期貨貼水時，投資者可通過以低於現貨價格買入遠期期權而獲取轉倉收益。

瑞銀預期，石油需求將會從目前的每日 93 到 94 萬噸逐漸攀升每日 100 萬噸，預估到了 2022 年下半年每日需求量可能來到 102 萬噸，回復至 2019 年水準相當。

瑞銀表示，隨著疫苗研發、施打陸續出現正面進展，各國解除封鎖禁令並重啟經濟活動，預期在休閒及商務旅行需求反彈下，可望帶動油價回升。