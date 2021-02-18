昱厚鼻噴型新冠藥物 最快3月底申請人體臨床試驗

昱厚生技 (6709-TE) 今 (18) 日表示，旗下開發的鼻噴型新冠藥物 AD19001，在近期完成的動物實驗中顯示，該藥物經由鼻腔黏膜給藥，可保護肺部、降低新冠病毒感染惡化情形，有望治療輕、中度病患，預計最快 3 月底前向衛福部食藥署 (TFDA) 申請人體臨床試驗。

昱厚開發的藥物 AD19001，據動物實驗結果顯示，在敘利亞倉鼠鼻腔給予 10μgAD19001 藥物後，與對照組相比，AD19001 可顯著降低新冠病毒所導致的肺臟浸潤嚴重度。顯示 AD19001 可藉由鼻噴調節免疫，改善呼吸道炎症，降低中重度倉鼠的肺臟發炎。

昱厚表示，AD19001 治療新冠病毒感染與輕症患者二期臨床試驗，預計收案 15-20 名病患，年齡為 20-65 歲，試驗目的在於收集病患用藥後的安全性與耐受性，並探索潛在療效。

總經理徐悠深表示，世界各國陸續開打新冠疫苗，人體透過注射抗原後，產生專一抗體和記憶性免疫反應對抗病毒，但無法有效排除鼻腔內病毒，因此病毒仍能停留在鼻腔內並傳播。

徐悠深指出，AD19001 透過鼻噴投藥後，直接在人體黏膜誘發先天免疫反應，在病毒入侵第一時間抵禦、治療、預防，同時有效阻止新冠病毒因停留在人類鼻腔而傳播。