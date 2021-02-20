美國2月Markit綜合PMI續創高 製造業擴張小幅放緩

IHS Markit 周五 (19 日) 公布美國 2 月採購經理人指數(PMI)，綜合 PMI 延續上月強勁表現，再創 6 年新高，製造業擴張則小幅放緩。

美國 2 月 Markit PMI 報告：

美國製造業 PMI 初值報 58.5，前值 59.2

美國服務業 PMI 初值報 58.9，前值 58.3

美國綜合 PMI 初值報 58.8，前值 58.7

美國製造業產出指數報 57.7，前值 60.5

(圖：IHS Markit)

2 月服務業表現依舊活躍，製造業則小幅降溫。報告指出，2 月製造業擴張放緩主要歸因於極端天氣和供應鏈問題，本月供應商延後交貨情況加劇。

供應鏈問題持續干擾製造業和服務業，推升原物料在內等投入品成本，服務供應商負擔成本創下 2009 年 10 月以來最大增幅，製造業負擔成本則創下 2011 年 4 月以來最大。

勞動力市場部分，受疫情不確定性影響，服務業的僱傭情況較為平淡，製造業就業增幅持續加速，並寫下 3 年新高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，儘管受疫情、極端天氣和供應鏈延遲交貨等因素干擾，2 月商業活動增速仍創 6 年最快。今年美國經濟將迎來強勁開局，主要受惠於額外的刺激措施，以及部分地區放寬限制帶來的經濟重啟。

然而，Williamson 擔憂，企業成本正以前所未有的速度上揚，推升商品和服務價格，通膨率恐進一步走高。