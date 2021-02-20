德州暴雪、經濟展望樂觀原油有撐 小摩：原油上看70美元

摩根大通 (小摩) 周五 (19 日) 表示，考量到全球主要經濟體大範圍接種疫苗幫助經濟前景改善，原油需求可望獲得支撐，且供給水位仍低，油價上看 70 美元。

小摩全球市場策略師 Kerry Craig 表示：「在目前大環境預期下，原油價格仍有 5 至 10 美元的上漲的空間，不過，要回到 80 至 90 美元的水準仍不太可能。」

Craig 認為，有兩點將成為未來油價上漲動能。首先是全球自疫情中逐漸復甦，石油的需求有望回升。不過，由於海外旅遊是「重要的原油需求」，考量到短時間大量復甦的可能性較低，因此需求動能並非如此強勁。

其次為供給面，Craig 表示：「目前原油市場仍得靠 OPEC+ 國家來維持原油供給保持在較低水位。需求回升雖然會支撐原油價格，但目前市場供需狀況仍不明朗。」

除了經濟預期與供需狀況外，德州遭遇暴風雪也帶動油價近期大漲，由於大雪發電廠停電，並破壞當地二疊紀盆地原油基礎設施，美國每日原油產量折損數百萬桶。

布蘭特原油期貨周五報每桶 62.91 美元，西德州原油期貨則跌破 60 美元，報每桶 59.34 美元。今年以來，布倫特原油和西德州中質原油期貨皆已上漲超過 20%。