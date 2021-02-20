〈郭台銘挺生醫〉郭台銘贊助 台大醫癌中心導入質子治療設備 2022年啟用

臺大癌醫中心醫院今 (20) 日舉行質子治療中心 Varian ProBeam 系統吊裝典禮，永齡基金會創辦人郭台銘、臺大癌醫中心醫院院長楊志新、臺灣大學校長管中閔等人均到場，質子治療中心預計 2022 年開始治療腫瘤患者，藉此達到精準治療。

臺大癌醫院長楊志新表示，癌症高居國人死亡原因之首已經長達數十年，台大癌醫中心醫院輻質中心在永齡基金會創辦人郭台銘贊助下，選用台灣第一座、與歐美日等 23 家醫學中心同步的 Varian ProBeam 系統質子治療設備，透過筆尖式掃描技術 (Pencil beam)，精準消滅癌化組織，降低對正常細胞的傷害，提高腫瘤控制率和減少副作用，未來在輻質中心正式啟用後，臺大癌醫中心醫院更將結合臺大醫療體系臨床試驗經驗及癌醫多專科整合照護團隊模式，提供全台民眾從預防、診斷、治療以及追蹤的癌症醫療服務。

臺大癌醫中心醫院輻質中心，除在地下 4 樓安裝質子治療儀與 3 間質子治療室外，也將於地下 2 樓安裝超過 5 部光子放射治療儀。相較世界各國多數質子設備與光子設備為各自獨立建築，且大部分質子治療設備均設置在與癌症中心外，對須要質子治療的病人造成困擾， 台大癌醫中心醫院所建構完整放射治療環境，將更能提供患者就醫便利性。

臺大醫腫瘤醫學部放射腫瘤科主任郭頌鑫表示，為籌備輻質中心，團隊先後考察日本、韓國、美國及歐洲等質子治療中心，最終選定 Varian ProBeam 做為輻質中心質子治療設備，該型機器除具備最新式超導型迴旋加速器，搭配筆尖式掃描技術，可更精確執行強度調控質子治療，達到提高腫瘤控制並減少副作用目標，已有許多文獻顯示質子治療對兒癌、攝護腺癌、肺癌、肝膽癌、 胰臟癌、腦瘤等，或是不同部位復發性腫瘤治療，是未來癌症治療的一項新利器。

衛福部次長石崇良表示，目前全球約有 20 個國家導入質子治療設備，台灣則已核准通過 10 台儀器，其中兩台在林口長庚、高雄長庚營運中，後續臺大、北醫將陸續導入，此外，隨著科技進步，過去質子設備建置費用約 30-50 億元，如今費用可降至 2-5 億元。