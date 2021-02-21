1月外銷訂單戰11紅、科技廠法說 本周大事預告

經濟部統計處周三 (24 日) 將公布 1 月外銷訂單，依據先前預估金額，可望寫下連 11 紅紀錄，科技廠欣興、中光電也預計在本周召開法說會，市場分別關注火災影響、供應鏈缺料等議題，電信業者台灣大、遠傳也將針對 5G 用戶、建置規劃釋出新進度，以下是本周大事預告：

1 月外銷訂單站穩 500 億美元 挑戰連 11 紅

台灣外銷訂單去年在半導體、資通訊等電子族群領軍下，加上傳統產業回溫，全年衝上 5336.6 億美元、年增 10.1%，改寫歷史新高，經濟部統計處也將在周三公布 1 月外銷訂單，預期訂單動能延續、去年基期較低下，將連 11 紅。

展望今年，統計處處長黃于玲表示，電子、傳產族群訂單動能仍強，預期第一季也可望淡季不淡，1 月外銷訂單金額估達 510-525 億美元，月減 13.3%-15.8%，年增 44.5%-48.7%。

欣興同廠房百日內二度火災 本週法說市場高度關注

欣興預計在周三召開法說會，除了公布去年第四季財報與今年展望外，市場也關注，由於欣興山鶯廠百日內出現兩次火災，內控與實際改善情況，以及後續影響與 ABF 載板市況等，都將是法說會重點。

台灣大、遠傳法說 5G 建置進度與用戶數受矚

台灣大、遠傳法說預計將在周四 (25 日) 舉辦，台灣電信業者近期積極拓展 5G 服務，除了高昂的標金成本、建置費用等，外界也關注 5G 用戶數、新應用，尤其遠傳去年與亞太結盟，電信雙雄火藥味更加濃厚，未來如何合作及綜效顯現，也是市場觀察要點。