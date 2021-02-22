聯德-KY通訊、健身器材及電動車業務將有新客戶 積極規劃擴廠

聯德 - KY(4912-TW) 積極進行區域產能擴張，為因應新開發包括健身器材、衛星通訊業務成長，及持續擴大承接美系手機機構件業務，聯德 - KY 將在台灣、昆山及泰國等地進行擴廠，2022 年營收目標上看 100 億元。

聯德 - KY 原在菲律賓設置的新廠，主要為與日系客戶合作生產散熱模組產品，由聯德 - KY 100% 控有，實際進入生產後，聯德 - KY 調整整體產能布建考量下，決議售出全部股權，等於是退出在菲國當地的經營。聯德 - KY 主管強調，聯德 - KY 將維持兩岸及東南亞地區的生產能量。

聯德 - KY 目前除中國江蘇昆山廠，另有台灣廠、捷克廠，聯德 - KY 生產的金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於美系手機的 EMS 業務在中國大陸生產體系移轉後，聯德 - KY 已順利承接其中機構件訂單，將在昆山透過併購模式擴充產能，第三季開始大量出貨。

聯德 - KY 去年第三季業績爆發，受惠來自美系運動器材客戶 7 月起開始追單，訂單量年成長五倍，目前訂單能見度高，並新增客戶，聯德 - KY 主管指出，公司除現有在桃園承租廠房生產之外，將在台物色購置建廠用地，擴大營運規模，聯德 - KY 為此在台灣新設股本 3 億元的聯德精密工業公司，以利承接訂單流程的順暢。

聯德 - KY 2019 年來自運動器材業務貢獻營收 2 億元，從客戶追加的新訂單來看，營收貢獻將持續增加，同時，聯德 - KY 在 2021 年起可望新增包括電動車散熱及及衛星網路基地台散熱板業務，今年營收上看 70 億元，明年挑戰 100 億元新高。

聯德 - KY 去年第三季稅後純益 1.34 億元，季增 38.1%，年增 118.3%，每股純益 2.88 元。去年前三季稅後純益 2.71 億元，年增 93.5%，每股純益為 5.76 元，全年每股純益上看 9.5 元。