閎暉去年Q4每股賺0.5元創8年新高 全年仍虧6.1元

閎暉 (3311-TW) 今 (22) 日公布財報，受惠車用布局有成，去年第 4 季稅後純益季增、年增超過 1 倍，每股純益 0.5 元，寫近 8 年單季新高；不過去年因關閉旭榮廠認列損失，全年 EPS 仍虧 6.1 元。

閎暉第 4 季營收 5.28 億元，季增 16.8%、年減 9.28%；毛利率 16.1%，季減 4.24 個百分點、年減 2.17 個百分點；營利率 5.68%，季增 2.27 個百分點、年增 4.17 個百分點；稅後純益 2994 萬元，季增 125.79%、年增 197.9%，每股純益 0.5 元。

閎暉去年營收 17.34 億元，年減 24.47%；毛利率 9%，年減 6.11 個百分點；營利率 - 10%，虧損持續增加；稅後虧損 3.66 億元，虧損較 2019 年大幅擴大，每股虧損 6.1 元。

閎暉表示，中國旭榮廠原生產手機按鍵、遊戲機產品、智慧鎖模組及汽車 3D 玻璃車用鑰匙等，不過後續遇上美中貿易戰、新冠肺炎等，客戶要求轉移產線，導致訂單量下滑，因此決議關閉廠房，認列旭榮廠減產損失金額約 3.63 億元，導致去年營運下滑。

閎暉近年積極調整營運體質，將過去手機按鍵業務比例降低，聚焦在車用、穿戴裝置業務，營運已見成效、獲利明顯轉佳，尤其車用供貨合約長達數年，加上車用環保製程新技術應用已開始量產，今年營收有望年增逾 1 成。

閎暉營收比重方面，汽車零組件 56.9%、機構整合元件 43.1%，機構元件中，手機按鍵與遊戲機產品占 14%、穿戴產品占 14%、智能鎖模組占 9% 及網通光學機構零組件占 4%。