牛肉就快出爐！美眾院本週將通過1.9兆美元紓困計畫

美國眾議院預算委員會週一 (22 日) 以 19 票贊成、16 票反對，通過拜登推出的 1.9 兆美元紓困計畫，預計本週稍晚眾議院將對此計畫進行全體表決。

華爾街望穿秋水的拜登振興經濟「牛肉計畫」就快出爐，美股週一盤後時段，此消息激勵道瓊期貨小幅上漲 0.07%，暫報 31,528 點。

該法案目前移交給眾議院規則委員會，接著將轉移到眾議院，在眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 的領導下，眾議院的民主黨元預計將在本週五或週六通過該法案，期望在 3 月 14 日截止日前延長主要失業計劃。

拜登 1.9 兆美元紓困法案包括將向年收入低於 75000 美元的個人或低於 15 萬美元的夫妻發放 1400 美元的支票，以及數千億美元的資金用於擴大疫苗接種進度、促進小企業發展、重啟學校、擴大兒童稅收抵免，協助疫情中遭受重創的州和地方政府。

如果眾議院通過該法案，下一步是送交參議院表決，但該法案中一些最重要的條款，比如聯邦最低工資至每小時 15 美元，可能會被排除掉。美國總統拜登本月初曾表態，為了讓紓困案順利過關，他願意放棄最低薪資提高至每小時 15 美元的訴求。

參眾兩院的共和黨人都批評拜登推出的新法案規模過於龐大，特別是考慮到國會預算辦公室 (Congressional Budget Office) 的一份報告顯示，即使沒有更多的刺激措施，經濟仍在強勁復甦。