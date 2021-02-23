資金行情燒 台幣一度衝上27.8字頭 收28.302元創逾23年半新高

美元指數一度跌破 90 整數關卡，帶動亞幣盤中掀起一波攻勢，在出口商拋匯及外資強勁匯入下，新台幣兌美元匯率今 (23) 日不僅盤中衝破 27.9 關卡，最高來到 27.884 元，終場更收在 28.302 元，距 28.2 字頭只差一步，雙雙改寫逾 23 年半新高。

台北股匯市今天早盤走勢脫鉤，台股遭摜壓一度跌近 200 點，外匯市場一早湧現大量出口商拋匯，推升新台幣兌美元走勢，強升逾 4 角，午盤後在外資匯入的推波助瀾下，台幣匯價一路走高，一度衝上 27.884 元，升值多達 4.52 角，資金行情發燒。

央行尾盤按慣例進場調節，沒收大部分的升幅，新台幣兌美元終場拉回至 28.3 的價位，以 28.302 元作收，升值 3.4 分，盤中、收盤雙雙改寫歷史新高，台北外匯及元太外匯市場總成交金額為 15.845 億元。

匯銀人士指出，適逢月底，出口商拋匯潮湧現，加上美元走弱，台幣料將跟隨亞幣走升，在全球維持貨幣寬鬆的政策下，短線強勢台幣格局不變。

近期美元走軟，反映美國為了刺激經濟推動的財政與貨幣寬鬆可能過於龐大，最終導致通膨快速升溫及債務膨脹，追蹤美元兌主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 周二一度跌破 90 關卡。