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〈房產〉桃園經國重劃區標售亮點 逾千坪商用地標出10.56億元高價 每坪單價破百萬

鉅亨網記者張欽發 台北
桃園經國重劃區。(圖：台灣房屋提供)
桃園經國重劃區。(圖：台灣房屋提供)
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桃園重劃區標售商業區

桃園市重劃區土地標售開出紅盤，桃園市政府今 (23) 日標售觀音區草漯 (一) 及桃園區經國市地重劃區土地，其中經國重劃區的 1006.4 坪商業用地以總價約 10.56 億元標脫，換算土地單價 105 萬元，為經國重劃區歷次標售中，第四度攻佔每坪百萬行情的土地。

桃園市政府標售的草漯 (一) 及經國市地重劃區土地，兩重劃區分別釋出 40 筆與 12 筆土地，合計標售 52 筆標的，開標現場反映熱烈，共吸引 83 封合格標封搶標，開標結果經國重劃區標出 5 筆、草漯售出 24 筆，總計 29 筆標的順利脫標，標脫總金額 23.81 億元，標脫率約 55.8%，整體溢價率達 11.5%。

經國重劃區方面，今天共有 5 筆標的順利標出，整體溢價率約 17.2%。其中水汴頭段底價 9.28 億的 1006.4 坪商業區土地，以總價 10.56 億元標脫，溢價率達 13.9%，換算土地單價 105 萬元，為經國重劃區歷次標售中，第四度攻佔每坪百萬行情的土地，也是今天標售的單、總價雙冠王。

觀音草漯一期重劃區的搶標情況更熱絡，共吸引近 80 封標封搶地，結果 40 筆標的標脫 24 筆，且整體溢價率將近 2 成。當中面積最大、底價 6400 餘萬的草福段 221 地號 343.1 坪商業區土地，是本次標售的人氣王，共有 12 封標單搶購，最終以 8510 萬元、32.1% 的高溢價率標脫。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，本次桃園經國特區標脫標的面積從 63.9-1006.4 坪，包括 3 筆商業區得標單價介於每坪 82.3-105 萬元；2 筆住宅區得標單價介於 48.9-50.9 萬元，預計開發後將帶動桃園市周邊建設發展。

台灣房屋經國特區直營店店長王肇麒則指出，目前經國重劃區內水岸街附近的住宅區土地，成交單價約 52-60 萬元，近幸褔路一帶價格略高；商業區土地的成交行情，則是每坪約 100 萬左右，而本次標脫的商業區土地，為格局方正的中大型土地，具一定開發潛力，目前在經國轉運站等利多兌現下，建商對經國特區未來發展樂觀以待，遂積極進場購地。

觀音草漯重劃區則標脫 1 筆商業區、23 筆住宅區土地，土地規模從 38.7-343.1 坪，得標單價落在 14- 4.8 萬元間，整體溢價率近 2 成，成績亮眼。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音草漯一帶土地行情屬桃園市相對親民，加上重劃區鄰近工業區，大量的就業人口創造出豐沛住宅需求，吸引許多買家卡位置產。

江怡慧表示，近年受剛性需求增加，房市買氣回溫，許多建商積極搶進重劃區，便是看上重劃區房價平實且具發展潛力。加上桃園近年在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，不但就業力道強勁，也帶動如工業廠辦、重劃區等房市走揚，加上部分地區擁有房價親民的優勢，自然吸引買家進場競標。

 

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