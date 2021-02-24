顯卡廠1月自結獲利 撼訊單月賺贏去年全年

顯卡廠撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW) 今 (24) 日公布 1 月自結，受惠宅經濟、挖礦需求，加上產品漲價效應，撼訊稅後純益達 3680 萬元，每股純益 0.82 元，單月賺贏去年全年，青雲稅後純益則達 314 萬元、年增 20.31%，每股純益 0.13 元。

撼訊 1 月營收達 4.15 億元，月減 19.13%、年增 60.27%，稅後純益達 3680 萬元、年增 889.78%，每股純益 0.82 元，雖然撼訊尚未公告去年第 4 季財報，但依據日前公告自結數推算，撼訊今年 1 月已賺贏去年全年，撼訊去年第 4 季稅後純益約達 3073 萬元，每股純益 0.73 元，去年全年轉虧為盈，純益達約 2964.8 萬元，每股純益 0.7 元。

撼訊受惠遠距工作、教學需求，顯卡動能強勁，營運逐季轉好，展望未來，由於各品牌遊戲大廠陸續推新品，使得供給出現缺貨潮、交期拉長等現象，撼訊預期缺貨狀況延續，且反映零組件成本上揚，已調漲部分產品售價，有助毛利率維持高檔。

另一方面，青雲同樣受惠顯卡需求強勁，1 月營收達 3.81 億元，月增 11.21%、年增 158.86%，創下近 30 個月新高，單月稅後純益則達 314 萬元、年增 20.31%，每股純益 0.13 元。