〈美股盤前要聞〉美聯準會維持寬鬆政策 美股期貨走升

美聯準會主席鮑爾強調將維持寬鬆政策，美股期貨週三 (24 日) 走升，道瓊期貨漲 0.06%，標普 500 期貨漲 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.08%。

1. 鮑爾聽證：通膨溫和、維持寬鬆政策立場

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (23 日) 出席為期兩天的國會半年度聽證會，他表示，美國經濟復甦不平衡且不完整，價格壓力仍然大部分保持平緩，經濟前景仍高度不確定，意味 Fed 將延續目前寬鬆貨幣政策。

外界關注，美債殖利率的上升及隨之而來的通膨擔憂，可能會迫使聯準會過早收回政策支持。鮑爾週二表示，美國經濟離我們的就業和通膨目標還有很長的路要走，而且可能需要一段時間才能取得實質性的進一步進展。

鮑爾表示，在春季大跌之後，消費物價在去年剩餘時間內部分反彈。但是，對於一些受到疫情影響最嚴重的行業，價格仍然特別溫和 (soft)。總體而言，通膨率仍低於 Fed 2% 的長期目標。

2.Square 透露 Q4 砸 1.7 億美元增持比特幣

加密貨幣暴跌之際，推特 (TWTR-US) 執行長 Jack Dorsey 的數位支付公司 Square(SQ-US) 在財報中揭露，第 4 季以 1.7 億美元增持比特幣。

根據 Square 在周二 (23 日) 盤後公布的第 4 季財報，該公司以 1.7 億美元買進近 3318 個比特幣，買進均價略高於 51000 美元。

Dorsey 是比特幣擁護者，相信網路終將擁有自己的原生貨幣，他創辦的 Square 去年 10 月透露以合計 5000 萬美元買進 4709 個比特幣，這次增持後，比特幣部位占公司去年底總資產的將近 5%。

3. 臉書封鎖新聞連結 與澳政府談判更有利

臉書 (FB-US) 週一晚間表示，澳洲臉書平台將恢復刊登新聞內容。上週該公司甫因應澳洲新法律，決議停止澳洲用戶分享和發布新聞連結，因該法案要求科技媒體平台向出版商支付費用。科技股週二普遍疲軟，但臉書卻因解決爭議而成亮點，表現優於大盤。

澳洲財長 Josh Frydenberg 和臉書達成新法修正案協議，即修正要求社交媒體平台向澳洲新聞出版商付費的提案，且修正案中包含為期 2 個月的調解期，使兩造在進入最終仲裁之前有更多商業談判時間，且澳洲政府也將在做出最終決議之前的一個月就知會數位平台。

澳洲政府表示，修正案預計會讓議價規定的實施方式更清晰。臉書則表示將以自有模式「Facebook News」與澳洲出版商談判。

4.ARK 女股神逢低加碼特斯拉

科技股和高成長股周二 (23 日) 盤中重挫，特斯拉 (TSLA-US) 跌幅一度深達 13%，因提倡破壞式創新而有華爾街新興「女股神」之稱的伍德 (Cathie Wood) 仍選擇逢低加碼，透露自己「大量」買進特斯拉股票。

特斯拉股價連跌四個交易日、今年來漲幅幾乎化為烏有，但方舟投資管理公司 (ARK) 執行長伍德接受彭博訪問時表示，她仍「大量」買進特斯拉，但她並未透露自己操盤的基金買進多少股票。

伍德表示，對自己操盤的基金來說，周二走勢是健康的汰弱留強，「修正是好事，讓我們保持謙遜。我所見過最強盛的牛市，都建立在層層擔憂之上。」

5. 美擬攜台日韓打造「去中化」戰略供應鏈

美國總統拜登據傳在周三 (24 日) 召集兩黨議員共同商討晶片短缺導致美國車廠停產議題，並計劃簽署相關行政命令。而據日經報導，美國計劃最快本月簽署行政命令，將與日、台、韓的合作，打造一條「去中國化」科技供應鏈，加速晶片等戰略產品生產。

該命令表示將與盟國合作建立可靠、有彈性的供應鏈，意味著美國有望加強與台日韓半導體產業合作，並與稀土金屬主要供應國澳洲結盟。

美國計劃與盟國就重要供應網絡共享資訊，並尋求互補性的生產模式，考慮在緊急情況下即時提供相關產品，並討論如何確保庫存和額外產能，但也可能要求合作夥伴減少與中國的貿易。