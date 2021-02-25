散戶回籠？GameStop尾盤狂飆暴漲一倍 Reddit鄉民熱捧股集體攀高

GameStop(GME-US)周三 (24 日) 尾盤狂飆並且一度漲停，終場漲逾 100%，前陣子受散戶追捧的 AMC(AMC-US)、Koss(KOSS-US)也跟進攀高，Reddit 論壇一度當機，這讓許多以為軋空熱潮淡去的投資人大感吃驚。

GameStop 在美東周三午盤 2 點 30 分左右展開一波大漲，收盤前 30 分鐘兩度暫停交易，終場收高 104% 至每股 91.71 美元，寫下 1 月 29 日以來最大漲幅，盤後續漲 65%。

先前散戶集體軋空的熱門小型股也上漲，AMC 漲 18%，三日來漲幅擴大到 59%；Koss 漲 55%、Express(EXPR-US) 漲 41%，Naked Brand Group(NAKD-US) 也漲 31%。

這些被鄉民瘋炒的「迷因股」(meme stocks) 周三都湧現大量買盤，甚至導致醞釀這波軋空潮的 Reddit 熱門論壇 WallStreetBets 一度無法運作，Reddit 表示正在調查起因。

論壇用戶摸不著頭緒，有人發問：「GameStop 為何又漲了，是因為 Melvin(避險基金) 空頭回補嗎？」Melvin 因 1 月不敵散戶軋空，損失慘重。

Gradient Investments 經理人 Keith Gangl 說：「看來 Reddit 鄉民還很活躍，一些消息顯示他們再次出動，但我無法肯定這能持續多久。」

網路下單平台 Robinhood 也當機，該公司周三宣布，由於系統更新，周四或許會暫停部分股票交易。

GameStop 上漲似乎找不到特別的原因。該公司周二宣布財務長 Jim Bell 將在 3 月 26 日辭職，但否認與近期軋空潮有關。

隨後消息人士爆料，Bell 並非自願離開，而是被大股東之一、Chewy 共同創辦人 Ryan Cohen 逼退，目的是加速 GameStop 發展線上業務。彭博則報導，Bell 去職是因董事會想要加速推動組織調整。

GameStop 股價 1 月飆升逾 1600%，引起監管機關注意，之後漲勢淡去，股價也從每股逾 200 美元回落到 40 多美元。美國國會上周舉行聽證會，矢言調查尚未結束。