元太發表新一代電子紙筆記本解決方案 搶攻遠距商機

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (25) 日宣布與 Wacom、元力電紙平台 (Linfiny) 推出新一代電子紙筆記本解決方案，將在今年年中推出 10.3 吋、13.3 吋等兩種電子紙螢幕規格，鎖定遠距教育、遠距辦公商機。

元太表示，Linfiny 是元太與 Sony 半導體在 2017 年 10 月成立的合資公司，鎖定設計開發電子紙筆記本解決方案，過去 3 年持續整合 E Ink Carta 電子墨水薄膜技術、視覺表現解決方案，這次新一代電子紙解決方案採用最新 E Ink CartaTM 1250 電子紙面板，除提升資安外，電池續航力也達 3 周，並強化顯示對比、翻頁速度，可望提升使用者體驗。

元太指出，新款電子紙筆記本解決方案採用 Wacom 電磁感應 (EMR) 技術，提供高準確性、4096 階感壓等級，共有 10.3 吋、13.3 吋等兩種電子紙螢幕規格，預計在今年年中商品化，同時，該解決方案系統是以 Android 作業系統為基礎，具有客製化應用程式開發彈性，今年下半年 Linfiny 也預計推出第一版中介軟體 APK 檔案。

展望未來，元太董事長李政昊表示，在遠距學習、遠距辦公新常態下，電子紙筆記本因具備無紙化書寫特性，可望提升教育與辦公等應用情境帶來高效率與環境友善的效益，將持續尋找合作夥伴，鎖定商務、工業、醫療、教育，或是公部門等領域，開發高度安全性的無紙化解決方案。