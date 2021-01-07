電子紙應用發酵 元太去年營收達153億元 攀近七年新高

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月營收達 12.78 億元，月減 7.55%、年增 23.36%，受旺季拉貨已過，第 4 季營收回落至 42.58 億元，季減 4.4%、年增 24%，仍維持相對高檔，全年則在電子紙閱讀器、電子紙筆記本需求回溫、電子紙貨架標籤需求帶動下，達 153.62 億元、年增 12.95%，攀上近七年新高。

展望未來，元太看好今年遠距教學、線上會議已成後疫情趨勢，將有助電子紙閱讀器、電子紙筆記本需求維持高檔，加上零接觸商機爆發，包含歐美、中國零售商擴大導入電子紙貨架標籤，今年營運審慎樂觀，能見度已可看到第 2 季。

因應需求，元太去年起持續擴充美國、新竹等地材料產能，預估今年資本支出將達 8-12 億元規劃，較去年約 8 億元最多增加近 5 成，新產能則預期最快在下半年陸續開出，貢獻營收，主要將支應電子貨架標籤需求。

除擴充自身材料產能外，元太近年也持續拓展電子紙生態系，在後端模組產能上也陸續與中國面板大廠京東方、合力泰、東方科脈、群創 (3481-TW)、義烏清越、亞世光電深圳聯積電子等廠商合作簽署合作協議，深化雙邊合作。