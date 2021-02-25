德國3月消費者信心指數升至-12.9 超出市場預期

根據研究機構 GfK 在週四 (25 日) 公布的調查數據顯示，隨著防疫封鎖措施有望在近期緩解，德國消費者情緒轉向樂觀，德國 3 月消費者信心指數超出市場預期。

GfK 針對約 2,000 名德國人的調查顯示，德國 3 月消費者信心指數從 2 月份的 - 15.5 上升至 - 12.9，超出市場預期的 - 14.3，並且是自去年 10 月份以來的首次月度成長。

自 11 月初以來，德國餐廳、酒吧和娛樂場所關閉，並從 12 月中旬起，更嚴格的鎖定措施迫使非必要的商店、服務和學校關閉。不過工廠和辦公室仍然開放。

在先前，德國總理梅克爾與地方首長達成了新的協議，為應對持續蔓延的疫情，該國封鎖措施再度延至 3 月 7 日。德國經濟部表示，防疫相關封鎖措施將持續對德國第一季經濟造成壓力，不過該部門對德國出口前景維持謹慎正面的態度。德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 預計將於 3 月 3 日舉行會議，討論逐步放寬限制措施的議題。

GfK 研究員 Rolf Buerkl 表示，在 12 月中旬防疫封鎖限制措施實行後，如今消費者信心已逐漸從衝擊中有所復甦。此外，最近感染率的下降和疫苗接種計劃的推出，促使人們樂觀看待封鎖措施的將很快解除。

不過，他也表示，只有在確診病例數進一步下降，封鎖措施真正解除後，商店、旅館和飯店重新開業，消費者信心才能出現真正持續性的復甦。如果封鎖措施再度延長，使得經濟復甦希望下滑，消費者信心低落的情況將繼續存在。