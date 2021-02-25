外資大舉買超台股 狂回補友達、群創逾26萬張

台股今 (25) 日在半導體、面板股發威下，收盤上漲 239.65 點或 1.48%，收在 16452.18 點，重新站上 5 日線，成交值 3510.3 億元，三大法人合買 204.75 億元，其中外資今天大買面板雙虎，買超友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 逾 26 萬張。

外資也加碼買超華航 (2610-TW)，不過反手調節長榮航 (2618-TW)。

台股今天三大法人外資及陸資買超 231.32 億元，投信賣超 14.81 億元，自營商賣超 11.76 億元，期貨市場方面，外資期貨多單增加 666 口，累計未平倉口數為空單 28482 口。

外資今天在集中市場買超較多的個股為，友達、群創、華航、鴻海、遠東新、開發金、國泰金、元大金、華邦電、新光金；外資今天在集中市場賣超較多的個股為，佳格、晶豪科、義隆、欣興、和碩、鴻準、金像電、國碩、凌巨、長榮航。

投信今天在集中市場買超較多個股為，旺宏、國泰金、南亞科、聯電、陽明、南亞、華航、富采、大成鋼、聯茂；投信今天在集中市場賣超較多的個股為，群創、緯創、佳凌、和碩、友達、美律、聯詠、欣興、台虹、順德。

自營商今天在集中市場買超較多的個股為，長榮航、旺宏、華航、富邦金、彩晶、群創、中鴻、佳世達、京元電子、宏碁；自營商今天在集中市場賣超較多的個股為，台達電、欣興、陽明、聯電、台積電、廣達、精英、光磊、台玻、金像電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，大盤今天由金融、紡織、造紙、航運、面板股及半導體等類股發威助漲，OTC 指數在盤中也突破 200 點創新高，顯示市場多頭人氣聚集，且大盤昨日的大跌的黑 K 棒也被吃掉，多頭的格局猶在。