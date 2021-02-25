汽機車熱銷助攻 1月零售業營收續創新高、批發業寫次高

經濟部統計處今 (25) 日公布，在國內汽機車熱銷的帶動下，1 月零售業營業額 3681 億元，續創新高，年增 3.6%；批發業營收 9936 億元，為歷年單月次高，年增 23.1%，因去年春節落在 1 月，工作日較少，基期相對偏低；唯獨餐飲業持續受疫情干擾，1 月營收年減 15.3%。

1 月零售業營業額為 3681 億元，月增、年增 3.6%。其中，汽機車零售業年增 29.2%，主因原汰舊換新補助政策於 1 月初到期，加上多款車型優惠促銷所致；電子購物及郵購業年增 28.1%，受惠農曆年前採買需求，加上天候濕冷，帶動相關保暖商品熱銷。

不過，燃料零售業年減 9.3%，飲料及菸草零售業也分別年減 2.9%、3.5%，主因今年與去年農曆春節落點不同，加上部分業者受疫情影響，門市來客數減少影響買氣所致。

1 月整體批發業營業額年增 23.1%。各類別來看，機械器具批發業因宅經濟及遠端應用熱度不減，帶動電子產品、晶片及記憶體等電子零組件相關產品需求續暢旺，加上國際品牌智慧機熱銷，年增 36.7%；建材批發業因建案及公共工程需求增加，型鋼拉貨動能強勁，加上部分鋼品外銷成長，年增 28.4%。

此外，化學材料批發業因市場需求回溫，石化及塑膠產品價量齊揚，年增 35.3%；汽機車批發業因新款車持續熱銷，以及汰舊換新補助挹注，刺激買氣，年增 19.2%；唯獨布疋及服飾品業因外銷動能低迷，營業額較去年下滑。

1 月餐飲業營業額年減 15.3%，其中，餐館業因去年同月正值農曆新年聚餐旺季，比較基期較高，加上受疫情再起干擾，部分尾牙活動及春節聚餐取消，年減 16.2%；飲料店業因市場競爭激烈，部分業者縮減門市，以及促銷活動減少，加上去年基期較高因素，年減 5.5%；外燴及團膳承包業年減 23.5%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

展望未來：經濟部指出，批發業適逢 2 月農曆春節工作日數較少，恐抑低部分成長動能；零售及餐飲業則因農曆春節的年節採購、出遊及聚餐旺季，預估營收將較去年同月增加。