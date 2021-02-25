〈文曄法說〉去年純益年增5成 每股賺5.22元創三年高

亞太半導體通路二哥文曄 (3036-TW) 今 (25) 日召開法說會，並公布去年財報，第四季稅後純益 12.38 億元，季增 7%，年增 75%，每股稅後純益 1.57 元，全年稅後純益 37.95 億元，年增 50%，每股稅後純益 5.22 元；受惠電腦周邊、手機全年業績強勁成長，文曄去年獲利較 2019 年成長 5 成，每股純益創三年新高，擺脫少掉德儀代理線的壓力。

文曄去年第四季營收 1090.9 億元，季增 19%，年增 13%，毛利率 2.78%，季減 0.23 個百分點，年減 0.13 個百分點，營益率 1.44%，季減 0.09 個百分點，年增 0.04 個百分點，稅後純益 12.38 億元，季增 7%，年增 75%，每股稅後純益 1.57 元。

文曄去年營收 3531.52 億元，年增 5%，毛利率 3.05%，年減 0.17 個百分點，營益率 1.51%，年減 0.06 個百分點，稅後純益 37.95 億元，年增 50%，每股稅後純益 5.22 元。

文曄去年受惠遠距商機發酵，電腦及周邊業績大增 16%，加上去年第四季手機熱銷，帶動通訊業績強勁成長，帶動營收續創新高，獲利也創三年新高。