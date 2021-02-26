殖利率飆至疫情前水準！Fed多位官員解讀：美國經濟前景佳 將保持寬鬆

聯準會 (Fed) 幾位分行總裁周四 (25 日) 認為，近期美國公債殖利率飆升反映美國有望自新冠肺炎危機中穩定復甦，經濟前景樂觀，並強調央行不打算過早收緊貨幣政策。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 於線上會議中表示：「我認為截至目前為止，殖利率上升可能是個好現象，因為這確實反映美國經濟成長前景佳，以及通膨預期更接近聯準會的通膨目標。」

Fed 決策官員正團結一致，支持主席鮑爾 (Jerome Powell) 在調整貨幣政策之前先保持耐心的作法，也同意鮑爾視殖利率上升為美國經濟展望好轉的訊號。

鮑爾周三重申，美國距離聯準會實現充分就業和物價穩定的目標還有很長的路要走，顯示即使即使眾人預期更廣泛的疫苗接種將帶動美國經濟在今年稍後強勁增長，Fed 仍將維持超寬鬆貨幣政策一段時間。

十年期美債殖利率周四一度上升至 1.61%，飆升至逾一年來高點，等於回到疫情前的水準。

10 年期美債殖利率走勢圖 (圖: Bloomberg)

堪薩斯聯準銀行總裁 Esther George 表示：「大部分殖利率上升可能反映市場對經濟複甦力量越來越樂觀，可被視為經濟成長預期增強的良好跡象。」

亞特蘭大聯準銀行總裁 Raphael Bostic 則說，他並不期待 Fed 對殖利率上升有什麼回應，「長天期債券殖利的確持續走升，但現階段我並不擔心。」

三位分行總裁均認為，現在討論縮減聯準會購債計畫還為時過早，布拉德表示，鮑爾將在適當時候啟動討論。

紐約聯準銀航總裁威廉斯 (John Williams) 在另一場演說中也說，美國經濟將強力復甦，今年經濟成長可能是十多年來最強的一次，但通膨率可能仍會受抑制一段時間。

布拉德呼應威廉斯樂觀的經濟預測，表示亞特蘭大聯準銀行的追蹤模型顯示第一季 GDP 將強勁增長，他並預估，由於需求壓抑和儲蓄增加將帶動經濟加速復甦，美國失業率將在年底前降至 4.5%。

Bostic 則說，聯準會政策重點是充分就業而非 GDP 成長快或慢，目前勞動市場仍然承受巨大的痛苦，尤其是低收入和少數族群，要恢復至以往水準將需要很長時間，因此現階段還須密切關注。

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