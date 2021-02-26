推特宣布2023年實現營收翻倍 盤中漲近10%

周四 (25 日) 分析師日 (Analyst Day) 前夕，推特 (Twitter) 宣布 2023 年底至少實現營收翻倍、日活躍用戶 3.15 億的目標。受此消息激勵，推特盤中一度漲超 10%，再創歷史新高。

截至台北時間周四晚間 23 時許，推特 (TWTR-US) 上漲 9.36％，暫報 78.65 美元，漲勢稍微收斂，但股價仍處歷史高位。

推特股價日線圖 (圖：Investing.com)

根據 SEC 文件，推特宣布 2023 年底每日活躍用戶 (Monetizable Daily Active Users,mDAUs) 至少達 3.15 億，遠高於去年底的 1.92 億，營收至少達 75 億美元，幾乎較去年底的 37 億美元翻倍成長。

推特還要求員工將開發速度 (development velocity) 提升一倍，為應用擴增功能，帶動活躍用戶及營收成長。

此外，推特還重申長期利潤率目標。基於 GAAP 的長期營業利潤率為 15% 左右，調整後 EBITDA 利潤率則介於 40% 至 45% 間。

推特的年度營收約 86% 來自目標廣告投放，市占率遠低於 Alphabet(GOOGL-US) 在內等競爭對手。然而，推特高層認為，該公司有望透過為小客戶提供產品，為營收取得更多增長空間。