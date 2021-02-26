健鼎估首季年增28% 全年將從600億元起跳

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 去年營收 555.49 億元，稅後純益 61.26 億元，雙雙改寫歷史新高，1 月營收 58.16 億元創單月歷史新高，加上 2 月估達 40 億元，今年首季營收將達 150 億元，年增 28.01%，全年營收將超越 600 億元，再創新高。

法人也依照健鼎去年第四季的獲利推測，今年稅後純益將超越 72 億元，依照目前的股本 52.56 億元計算，每股純益將達 13.7 元。

健鼎去年營收比重中，HDI 板 35% 的，健鼎指出，目前到第二季都已接滿，新訂單要到第三季才能交貨，而傳統的多層板則已接單到 4 月，整體上半年接單狀況佳。

健鼎去年營收 555.49 億元，毛利率 20.07%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 61.26 億元，創新高，年增 1.5%，每股純益達 11.65 元，為連續兩年每股純益超越 11 元以上。

依健鼎過去 63% 盈餘配發率計算，健鼎去年盈餘可望配發 7.3 元現金股利。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商。