國民媽媽 于子育 歸零再出發 人生更精彩 簡單理財 攢出買房頭期款

去年甫因《俗女養成記》中的精湛演出，拿下第 55 屆金鐘獎迷你劇集最佳女配角獎的于子育，原本是以歌手出道，人生幾度按下重新開始鍵，卻因為她的轉念豁達，讓她的演藝之路越走越寬，益加不可限量。

撰文：唐滋蓮 攝影：張家禎 場地協力：湛盧咖啡大安館 服裝協力：CHLOE CHEN

于子育 Sara 小檔案

生日：一九七○年七月十九日

經歷：歌手、主持人、演員

影視作品：《20 年後的幸福》、《錦繡三溫暖》、《情比姐妹深》等；《那些年我們的歌》、

《台灣妙妙妙》、《勇闖美麗島》等；《孤味》、《黑白》、《五月一號》等；《俗女養成記》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《我愛美金》等；《暫時停止青春》、《再會吧北投》、《情人哏裡出西施》等

獎項：第 55 屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎得主

採訪當天，是于子育（藝名原為琇琴）年前的最後一個通告，她年後就要如火如荼排練故事工廠的年度大戲——《暫時停止青春》，這是她的第 4 部舞台劇演出，共演的演員還有黃嘉千、姚愛寗等人，她和姚愛寗分飾不同年齡的黃嘉千女兒可涵。「除了可涵一角，其實還有 4～5 個角色要演，彼此之間的切換得要多花點心思。」于子育說，她與黃嘉千其實在 20 多年前就認識，但這是第一次合作演出，她很期待。

雖然貴為金鐘女配角得主，但于子育完全沒有架子，不僅隨和且坦然，又熱情貼心，而且短時間相處就能見識到她的「ㄎㄧㄤ」，讓人瞬間笑聲不斷。她不只曾在慶功宴上對著藝人洪都拉斯喊「瑪爾濟斯」，採訪當天，她又直直殺進了男廁，再落荒而逃出來。面對窘境，她本人卻是一臉鎮定地說：「沒事，我每天都一定會有ㄎㄧㄤ事發生」。

人生數度被歸零

苦等 10 年才發專輯

于子育的外省爸爸是官邸御廚，媽媽是排灣族公主，眷村長大的她小時候其實極度害羞又自卑，考試成績也常常吊車尾，「我只能把自己關在房間聽音樂，是音樂陪伴我長大的。」于子育說，後來她漸漸發現，被人笑其實也是在帶給別人歡樂，她才慢慢走出自卑的陰霾。

「我的人生就像在吃龜苓膏，歸零歸零再歸零啊！」于子育這麼自嘲，但她說的一點也不誇張，她的確是在好幾次被迫按下「重新開始鍵」後依舊咬牙撐下去的人。

回想第一次站在舞台上唱歌，于子育因為太過緊張，牙齒一直撞到麥克風，歌譜也高到完全擋住她的臉，但她卻不以為意，只要能唱歌就好。被簽入唱片公司後，她靜靜地等待發片契機到來，卻只能眼巴巴地看著大師姐傅薇發片，後來連排在她後面的歌手都發專輯了，唯獨她沒有，盼呀盼著，盼來的只有一通公司要解散的電話通知。

半年後，恩師楊明煌打電話告訴她，他即將在隔年初春到滾石唱片擔任音樂總監，要于子育和當時的搭檔錦雯好好練唱，兩個女生拼命地練習和培養默契，卻在不久之後，接到楊明煌出車禍過世的噩耗。

「這是我第二次人生歸零，連我爸都勸我轉換跑道，但我覺得人在最脆弱的時候，心底反而會有所堅持。」于子育說，她繼續在民歌餐廳唱歌。某一天，來了兩位滾石唱片的主管，說他們聽過楊明煌老師提過我，特別前來聽我唱歌，接下來就很順利地開始錄歌，準備出唱片，她以為總算守得雲開見月明了，卻又因為一些因素延宕進度，這個暫停鍵一按就是 5 年。

「幸好那段時間我們也沒有閒著，依舊練唱、寫新歌和練習台風。」歷經 10 年的等待，終於，1988 年她和錦雯以「錦繡二重唱」出道，單飛不解散前一共出了 6 張專輯，入圍 3 次金曲獎。

用錢錯誤釀卡債

重新建立理財觀

除了唱歌，于子育也轉戰節目主持人，大幅提升她的膽量和主持功力，還曾有一次在行腳節目中被蛇嚇到昏倒，幸好在救護車抵達之前自行甦醒，「我就這樣傻傻地做，也完成了好幾個人生的探險，變得越來越勇敢。」主持人一做就是 3 年之久，但在某個月，于子育手上的 6 個節目全部被停掉，人生似乎又再一次被迫歸零。而且，這一次歸零的不只是演藝生涯，還有她的荷包。

于子育從小家境小康，沒有為錢的事情傷過腦筋，進入演藝圈後，手頭比較寬裕的她更是常常看到好玩、好吃的東西就會買來送給朋友，「我第一次當大愛台的女主角時，太開心了，根本是天天請客。」當時她只要現金不夠就刷卡，然而，讓人不敢置信的是，她竟以為只要繳「最低應繳金額」即可，導致卡債越滾越大，她也越不敢面對，直到收入來源頓失，她已經累積了 60 萬元的卡債。

迫不得已，她只好盤點自己手上約 20 張的保單，僅留下必要的壽險、醫療險、意外險、防癌險等，其他盡數解約，這才把卡債還清，也舒緩了一點經濟窘況。

自此之後，于子育對「錢」這件事情變得比較有概念，也有了轉變。首先，她不再賺多少錢花多少錢，她開始用紙本記帳，了解金錢流向，也懂了請客要「量力而為」，並且剪掉大部分信用卡，只保留 1 張使用。對於保險她也變得謹慎，「我不是怪保險不好，而是怪自己不明白保單就買。」

另外，她學會將收入、保險、定存和儲蓄的戶頭分開設立，利用分流管理帳戶的方式，重新累積財富，如今，她已經存到了買房的頭期款。

她認為自己的理財方式屬於保守型，錢不進她不懂的股市、基金市場裡，而是放了一些在美元儲蓄保單，或是複利滾存的定存方案裡，「今年我的願望是買一間房子，不要再付房租了。」她開出的條件是地點在南港、新店或內湖地區，40 坪左右，採光佳，鬧中取靜，「一定要有前後陽台，因為我喜歡種植栽，而且非常愛洗衣服，我連曬衣服都要按照衣服的大小顏色排列。」

2003 年，于子育開始演戲，至今演出超過 60 部戲劇，「演戲，是老天爺給我一條很美好的道路，演戲讓我學會同理，理解別人的處境和感受，也讓我有機會在眾多角色裡和自己的人生過往和解，我可以說，演戲救了我的人生！」

打開心房認真演戲

獲得金鐘獎肯定

于子育曾經在不會說母語的情況下去原民台用排灣族語演戲，不會說台語的她，也在舞台劇《再會吧北投》裡全台語演出，「大家都以為我台語很溜，其實都是靠別人幫忙。」拍《俗女養成記》時，開拍第 2 天她就崩潰，只能天天厚著臉皮去敲陳竹昇的門，請教他所有台詞的唸法，再錄音回房裡不斷地練習，直到天明。

有一回，她夢到自己在導演喊 Action 後竟然一個字都發不出聲音來，驚醒時她才發現，耳機線竟然在她脖子上纏了好幾圈，原來她聽了整夜的台語，最後不小心睡著了。

于子育說，當歌手時，是關在自己的世界被音樂療癒，但是演戲卻得打開心房，理解劇本裡角色的人格特質和處事，「我以前最怕和人正面起衝突，但是在角色裡卻是理所當然的發生了。」她從前總是過分著墨在別人的眼光，現在卻能享受自己的缺點也許會是別人眼中的「特點」。

演技被金鐘獎肯定之後，于子育坦言壓力不小，「但就像考 100 分的小孩，難道會因為這次的滿分，之後的考試都會自動過關？不會，所以，每一次的考試都要全力以赴，考完就自動歸零，好好準備下一次。」終於，這一次的她口中的「歸零」，是她主動，令人引首以望。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 3 月號第 162 期