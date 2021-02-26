2021年類股輪動 熱錢搶進跌深股

撰文: 劉宗志

以美國科技股為首的全球股市，自 2021 年開年以來持續強勢，其中，代表科技股走勢指標的那斯達克指數，在 1 月下旬雖有短線拉回整理，到了 2 月上旬台股農曆春節休市期間，又再度創下新高，強勢表現不言可喻。

回頭觀察台股今年以來的趨勢，可以說是與美國科技股漲跌表現亦步亦趨，指數同樣在元月下旬出現較明顯拉回，從 1 萬 6 千點以上的高檔，一度拉回多達 1 千點，所幸在農曆年封關前由電子類股領軍反攻，最終以 15,802 點封關，一方面為鼠年劃下句點，另一方面也為市場對牛年多頭的期待預作準備。

大盤強勢整理

電子和非電子強弱分明

不過，從台股結構進一步分析，類股當中以電子族群表現較為強勢，然而，非電子族群除了少數個股外，包括航運、金融、塑化、鋼鐵等主要非電子類股，股價不是回測季線，就是跌落季線之下，相較於大盤和電子類股維持在月線之上的強勢整理，兩方陣營強弱表現分明。

針對盤勢，元富投顧認為，近期全球股市隨美股起舞，國際股市維持強勢表現，未來台股高檔整理機會大。其中，台股最重要的護國神山台積電（2330）近期漸漸走穩，也讓指數短線穩住，未來將是本波觀察重點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，在基本面的支撐以及籌碼面的調整後，半導體族群逐漸重返盤面重心，相關板塊走勢回歸長線基本面的需求。在企業獲利方面，台股企業 2021 年獲利成長有望來到 22.8% 左右，較前一個月預估值再上修，其中，電子業成長率約 25%，非金電則因為去年基期較低緣故，獲利成長有望來到 45% 水準。

凱基投顧也表示，疫情終究會緩解，而數位經濟的新生活型態已是長期結構性的趨勢，輔以 5G 升級潮將帶動半導體與電子零組件內含價值的提升，均可支撐科技股獲利動能維持高檔。科技股 2020 年預估獲利，將較前一年大幅增長 35%，預估其 2021 年獲利將可再向上增長 20%。

此外，受惠 2021 年下半年疫苗可能陸續大量接種，將有助全球經濟活動重啟，進而支撐銀行放款動能的改善，以及煉油、成衣原料、汽車等需求的實質回溫，凱基預估，週期性傳產股 2021 年將迎來 5 成以上的獲利增長，擺脫 2020 年衰退 3 成的窘境。

在看好的類股方面，法人一般看好半導體將持續為台股重點族群，在 AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸等長期成長趨勢持續不變下，相關族群可持續觀察留意；而從去年底開始的缺貨漲價題材也有機會延續，相關族群也有表現機會。

低基期、高成長

傳產股補漲可期

由半導體領軍的電子類股，雖然今年市場仍然看好整體類股表現，然而電子股在 2020 年漲幅已大，加上獲利基期墊高等因素，今年成長性相較於非電子族群略遜一籌。

法人分析，疫情造成全球經濟呈 K 型復甦，其中受惠疫情的電商、遠距、雲端等新經濟類股的基本面早已超過疫情前水準，反之，受疫情重創的旅遊、航空、餐飲等舊經濟類股營運仍在谷底盤旋，這也造就市場資金過去一年瘋狂追逐科技股的現象。儘管如此，伴隨 2021 年下半年舊經濟活動重啟，將有利週期性傳產股獲利動能後來居上。

根據以上邏輯，本刊從基本面獲利表現出發，從各行業的領導廠商（中大型股）當中，選出近幾年都能帶給股東雙位數報酬的績優公司，再從其中找出波段漲幅相對落後大盤的個股提供讀者參考。

本刊根據近 3 個月台股大盤從 13,773 點，大幅度上漲至 16,424 點（2 月 18 日），波段漲幅達 19.25%，選出同期間漲幅低於大盤水準，又具備近 5 年股東權益報酬率（ROE）每年皆超過 10%、市值大於 500 億元的中大型公司共有 29 家。以下再從這些 ROE 年年表現不俗的公司當中，篩選出 4 檔個股分別介紹。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 3 月號第 162 期