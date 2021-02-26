廣達砸9億元擴充泰國產能 林口第三生產大樓Q2量產

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (26) 日代泰國子公司公告，因應未來生產需求，將投資泰銖 9.095 億(約新台幣 9.095 億元)，進行廠房新建結構工程及材料發包工程，對此，廣達表示，新建發包工程通常約需一年以上時間完工，另外台灣林口第三生產大樓則預計第 2 季完工啟用。

廣達近年積極全球布局方面，除既有中國、台灣、美國據點外，著重擴充泰國廠，去年 11 月就公告增資泰國子公司約泰銖 20 億元 (約新台幣 20 億元)，並將視營運需求分次投資。

台灣方面，廣達也將總部對面停車場申請改建為第三生產大樓，目前已完工，預計第 2 季起投入量產，產品以伺服器等高附加價值產品為主。

營運方面，廣達表示，遠距商機效應持續發酵，筆電需求仍維持高檔，短期零組件吃緊，讓部分訂單遞延至本季出貨，預期今年首季將淡季不淡，筆電出貨季減幅度可望較往年縮小，不過 2 月仍有春節假期因素影響。

廣達進一步指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能見度至少到今年上半年，全年維持 6000 萬台出貨目標，雲端伺服器動能也強勁，加上第 2 季將有新平台推出，看好今年維持雙位數成長目標。