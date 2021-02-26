元太與京東方、聞泰組電子紙產業聯盟 5月將舉辦成立大會

搶攻電子紙商機，電子紙大廠元太 (8069-TW) 將與中國面板大廠京東方、聞泰科技合作，成立電子紙產業聯盟，鎖定八大電子紙應用領域，包含零售、教育、辦公、交通、醫療、工業、民航、物流等，也預計在今年 5 月舉辦電子紙產業峰會暨聯盟成立大會。

近年在綠色低碳環保意識趨勢下，電子紙因具備低耗能、不傷眼特性，滲透率逐步提升，看準未來發展空間仍大，加上中國綠色產業發展理念，元太在半年前就與京東方、聞泰科技合作籌組成立電子紙產業聯盟，

隨著電子紙顯示技術進入彩色時代，電子紙產業聯盟成立宗旨為，搭建電子紙產業鏈生態平台、推動電子紙應用、參與全球標準制定、推廣與實踐電子紙應用相關產業政策等。

根據規劃，電子紙產業聯盟已經在 1 月完成聯盟註冊，也預計 5 月舉辦電子紙產業峰會暨聯盟成立大會，並陸續籌組各工作小組，下半年則計畫發布產業藍皮書、舉辦開發者大會。

除了參與籌組電子紙產業聯盟外，元太近年也積極透過策略結盟，擴大自身電子紙產業生態鏈，陸續在後端模組產能與京東方、合力泰、東方科脈、群創 (3481-TW)、義烏清越、亞世光電、深圳聯積電子等廠商合作。