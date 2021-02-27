〈美股盤後〉逢低搶買科技股 道瓊瘋狂波動後收黑逾460點

週五 (26 日) 恐慌指數 VIX 下滑，美債殖利率回落 (約 1.42%)，投資人逢低搶買昨日暴跌的科技股與晶片股，那指、費半齊漲，道瓊歷經瘋狂波動後收黑逾 460 點。

更高殖利率和通膨擔憂加劇，美股標普 500 指數本周跌幅 2.5%，為連續第二週下跌，道瓊週跌 1.8%，那指本週表現相對落後，跌幅達 4.9%。

美國總統拜登的 1.9 兆美元紓困案將在週五 (26 日) 於眾議院進行表決，市場預期以民主黨在眾院的優勢，通過法案並無懸念，不過在送至參議院後則是場硬仗，外界認為部份核心條款恐無法順利通過。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.13 億例，死亡數突破 251 萬例，美國累計確診超過 2843 萬例，累計死亡數超過 50.8 萬。

週五 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 469.64 點，或 1.50%，收 30,932.37 點。

標普 500 指數下跌 16.54 點，或 0.43%，收 3,812.80 點。

那斯達克指數上漲 72.91 點，或 0.56%，收 13,192.34 點。

費城半導體指數上漲 68.46 點，或 2.28%，收 3,067.62 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊收漲，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領漲；能源、金融和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.22%；臉書 (FB-US) 漲 1.15%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.17%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.48%。

道瓊成分股以 Salesforce 領跌。Salesforce (CRM-US) 暴跌 6.31%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.33%；IBM (IBM-US) 下跌 2.89%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.64%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.68%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.65%。

費半成分股回春走高。應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.74%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.06%；AMD (AMD-US) 上漲 2.54%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.63%；高通 (QCOM-US) 漲 0.49%；美光 (MU-US) 上漲 3.87%。

台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.05%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.23%。

個股消息

韓媒報導，蘋果與現代集團旗下的起亞的合作談判還沒有結束，雙方合作還有很大餘地。此外，去年第四季歐洲智慧型手機銷售 1570 萬台 iPhone 擊敗三星奪冠，市佔率達 30%。蘋果 (AAPL-US) 週五上漲 0.22% 至每股 121.26 美元。

Salesforce 疫情大幅帶動商用軟體服務需求，最新一季財報營收獲利表現優於華爾街預期，但預計 2022 財年利潤將持平，令市場大失所望，Salesforce 暴跌 6.31%。

知名住房共享平台 Airbnb 公布上市後的首次財報，營收及預訂總額 (Gross Booking Value) 均優於市場預期，Airbnb 週五暴漲 13.34% 至每股 206.35 美元。

經濟數據

美國 1 月個人支出月增率報 2.4％，前值 - 0.2%

美國 1 月 PCE 指數年增率報 1.5％，前值 1.3%

美國 1 月核心 PCE 年增率報 1.5％，預期 1.3%，前值自 1.5% 下調至 1.4%

美國 2 月芝加哥 PMI 報 59.5，預期 61.0，前值 63.8

美國 2 月密大消費者信心終值 76.8，預期 76.2，前值 76.2

華爾街分析

美債殖利率的迅速竄升，促使股市出現低迷。 瑞銀集團紐約證券交易所業務總監 Art Cashin 表示：「如果市場開始相信聯準會已經失去了對債券市場走向的控制，那麼削減恐慌 (taper tantrum) 的所有想法就會出現。」

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益團隊全球宏觀策略主管 Jim Caron 指出，殖利率竄升速度令投資者感到措手不及，基本上，市場是在試探聯準會在很長時間內保持低利率的決心。

Jim Caron 稱：「他們必須確保市場明白，他們是認真在走這條道路，以確保我們獲得全面而強勁的復甦，但他們也不希望過於溫和，以致於我們突然就把各種通膨預期都計入價格，殖利率因而攀升。」

投行 Stifel 研判，雖然新一輪刺激計畫可能會提振價格，但大規模通膨並非必然結果。在復甦不溫不火、失業率上升的背景下，一些消費者更有可能將獲得的額外紓困金存起來，而不是花掉，而且更有可能導致經濟停滯，或者至少在未來一至兩年內，價格壓力非常小。