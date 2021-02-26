華爾街為什麼開始真正擔心債券殖利率飆升？

週四 (25 日) 十年期美債殖利率短暫升破 1.6%，華爾街開始真正擔心這將對股市帶來不利因素。

自去年 2 月 10 日以來，十年期美債殖利率已從 1.13% 升至最高 1.61%，上升 48 個基點，創一年多以來最高水平。殖利率與債券價格成反比。

儘管聯準會 (Fed) 主席鮑爾近日緩解通膨擔憂，稱通膨仍處於溫和 (soft)，可能需要三年以上才能實現通膨目標，外界關注，美債殖利率的上升及隨之而來的通膨擔憂，可能會迫使聯準會減少購債規模、過早收回寬鬆政策支持，比預期還早宣布升息。

美股週四大跌，投資者開始真正擔心潛在的通膨，聯準會主席鮑爾卻說不用再擔心了，究竟誰的通膨觀點才是正確的呢?

Academy Securities 分析師 Peter Tchir 表示，最近 10 年期美債殖利率上升代表對通貨膨脹的看法，但不一定會成為現實。

原油價格正接近 2018 年以來最高，銅價正處於近 10 年高點。看多美股的 Peter Tchir 堅稱，大宗商品價格的上漲很容易被消化，債券殖利率上升來自經濟增長、刺激措施和基礎設施，所有這些都有利於股市，這就是為什麼這次殖利率上升並不會對股市造成負面影響。

然而，美國銀行信貸策略師 Hans Mikkelsen 認為，自 2020 年夏天以來，經濟學家們一直在前所未有地低估經濟成長。這似乎存在一種切實的風險，即聯準會無法再保持溫和立場，這種轉變可能導致信用利差 (credit spread) 擴大。

法國興業銀行策略師 Albert Edwards 稱，可以肯定的是，如果美債殖利率繼續上升，市場從成長股、防禦性類股穩步轉投價值股、週期性股，聯準會將會保持樂觀，但聯準會吹出這麼多泡沫，泡沫很快就會破裂的風險正在加大。

Farr, Miller & Washington 資深股票評論員 Michael Farr 提到，即使是這種相對溫和的利率上升也是一個訊號，那些不顧高估值、蜂擁買入大型成長股的日子可能即將結束。投資者現在必須意識到其他的投資機會，包括迄今表現不佳的股票和越來越有吸引力的債券。