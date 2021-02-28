PCB上漲原物料市況兩極 銅價狂漲未再刺激玻纖價續揚

國際銅價今年 2 月以來漲幅高達 17.5% ，同屬 PCB 上游的玻纖布價格走勢更受業者關注，產業界人士指出，今年以來玻纖布低中階布種交易量放大且報價緩步走堅、高階布種則處低量盤整格局，市場關注中國玻纖大廠巨石的 6 萬噸新窯即將點火，開始產出後對供給量的影響。

在台灣市場部分，台灣必成擬於 5-7 月進行兩個月的停爐冷修，業者也在觀察，可能影響及目前市場庫存的最新狀況。

銅箔及玻纖布為 PCB 上游銅箔基板 (CCL) 的兩大主要原料，其中，倫敦金屬交易所（LME）3 個月期銅價格下跌 2%，報每噸 9226 美元，但 2 月以來國際銅價已上漲高達 17.5%，甚至投資機構預估，國際銅價今年將見到每公噸 1 萬元，造成台廠 CCL 報價的一波上漲。

在國際銅價狂漲同時，玻纖布的市況今年以來漲幅較為平和，交易放量的布種在於 7628、75G 的中階布種，目前呈現緩步上揚的走勢。但是，中國大陸大廠中國巨石一座年產 6 萬噸玻纖紗將在 3-5 月間點火，點火兩個月後會有產出並交由布廠開出新產能，又可能形成供給面壓力。

電子級玻纖布報價自去年 8 月起逐步走高，依布種的不同，7 月低點至今漲幅達 2-4 成不等，主要受惠新冠肺炎疫情後的需求拉升，產業界人士指出，今年春節前已有部分布廠庫存已出貨一空，顯示玻纖產業走出長達 2 年來的景氣谷底區，但目前的市場前進又遭遇新的不確定性因素。

玻纖產品報價在 2018 年 8 月之後，因中國大陸玻纖廠的新窯爐數量不斷增加，造成市場供給量大增，在供過於求的壓力下，長達 2 年來產業景氣都低迷，直到去年 8 月起，由於市場供給增加趨緩，CCL 廠玻纖布庫存大幅下降，報價已逐步走出谷底區。產業界人士指出，依照歷年的玻纖市場景氣循環來看，去年 8 月起電子玻纖布報價上漲，符合過去以來玻纖市場 2 年為一個循環周期的走勢。

不過，春節之後玻纖布交易市況，一改去年下半年急漲走勢，中階布種交易活絡，但是價格溫吞，以大陸大廠指標中國巨石的股價為指標，近兩周以來自高點已下跌 24.91%。

目前台廠玻纖布廠包括台玻 (1802-TW)、德宏 (5475-TW) 、富喬 (1815-TW) 及建榮 (5340-TW)，其中台玻及富喬生產玻纖紗及玻纖布的一貫廠。而富喬在台灣有兩座玻纖紗窯爐，還有兩岸合計設置 900 台織布機。