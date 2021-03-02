〈財報〉看好疫後保持成長 Zoom財測亮麗 盤後大漲逾8%

Zoom(ZM-US)周一 (1 日) 盤後公布優於預期的財報，並預測本季和全年營收繼續成長，看好疫情過後多數企業將採取部份遠距的混合工作模式，將持續支撐雲端視訊會議的前景，盤後股價應聲大漲逾 8%。

2021 會計年度財報關鍵數據

(Q4，1 月 31 日止)

調整後 EPS：1.22 美元 vs. 0.79 美元 (Refinitiv 分析師預測)

淨利：2.604 億美元

營收： 8.825 億美元 vs. 8.118 億美元 (Refinitiv 分析師預測)

Zoom 第 4 季營收猛增 369% 至 8.825 億美元，優於 Refinitv 分析師預測的 8.118 億美元。淨利從一年前的 1530 萬美元狂飆至 2.604 億美元；經調整每股獲利攀升至 1.22 美元，也勝過分析師預測的 0.79 美元。

Zoom 全年度調整後獲利達到 9.957 億美元，快要接近 10 億美元整數大關，折合每股盈餘為 2.96 美元，符合華爾街預期；營收達到 26.5 億美元，較前一年度增加超過 20 億美元。

疫情之下遠端會議、遠距教學和透過網路的社交需求激增，使 Zoom 成為家喻戶曉的服務，用戶也激增，該公司也正在強化產品組合，希望透過雲端電話服務等吸引更多企業客戶。

該公司表示，過去 12 個月來貢獻超過 10 萬美元營收的用戶共 1644 名，年增逾一倍；員工 10 人以上企業客戶為 46.71 萬，成長近 8% 且高於分析師預估的 44.257 萬。

2022 會計年度財測關鍵數據

(Q1)

調整後 EPS：0.95-0.97 美元

營收： 9-9.05 億美元

(全年)

調整後 EPS：3.59 至 3.65 美元

營收：37.6 至 37.8 億億美元

去年秋天 Zoom 的業績成長一度因疫情趨緩而下降，但隨著連續假日過後確診人數攀升、防疫措施趨於嚴格，市場對 Zoom 服務的需求回溫，預測本季 (2022 年度第 1 季) 營收介於 9 億至 9.05 億美元，每股盈餘 0.95 至 0.97 美元，都輕鬆超越分析師預測。

Zoom 也看好新一年度業績將保持成長，儘管步調可能不及過去一年，全年度營收上看 37.8 億美元，年增幅為 43%(2021 年度為 326%)。

由於投資人擔心 Zoom 可能無法延續亮麗成長，今年來股價僅漲 11%，從去年大漲近四倍趨緩。不過受到亮麗財報和財測激勵，Zoom 周一盤後一度大漲近 10%，延續稍早收盤勁揚 9.65% 的氣勢。