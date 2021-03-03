〈美股盤後〉獲利了結！特斯拉蘋果墜落 四大指數齊黑

週二 (2 日) 市場獲利了結情緒濃厚，蘋果、特斯拉領跌，科技股、非必需消費品表現不佳，四大指數齊黑，聯電 ADR 崩逾 6%，費半指數暴跌逾 3%。

參議院多數黨領袖舒默說，美國參議院將開始辯論 1.9 兆美元新刺激計畫。美國證券交易委會 (SEC) 提名人選 Gary Gensler 赴參議院銀行委員會作證，他表示若表決通過，他將研究從氣候變化、加密貨幣詐欺至 GameStop 逼空狂潮等問題。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.14 億例，死亡數突破 254 萬例，美國累計確診超過 2870 萬例，累計死亡數超過 51.5 萬。

拜登政府加快疫苗供應時程進度，5 月底之前全美成年人能接種疫苗。德州宣布企業從下週開始全面營業，不再強制人民戴口罩。

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任 Rochelle Walensky 稱，各州取消防疫限制的決定可能會反轉美國感染率下降趨勢。

週二 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 143.99 點，或 0.46%，收 31,391.52 點。

標普 500 指數下跌 30.32 點，或 0.78%，收 3,871.50 點。

那斯達克指數下跌 230.04 點，或 1.69%，收 13,358.79 點。

費城半導體指數下跌 98.17 點，或 3.10%，收 3,070.94 點。

標普 11 大板塊僅材料板塊獨強，資訊科技、非必需消費品和房地產板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全部下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.09%；臉書 (FB-US) 下跌 2.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.64%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.30%。

道瓊成分股多收低。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.93%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.87%；微軟 (MSFT-US) 1.30%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 0.96%；思科 (CSCO-US) 下跌 0.88%。

費半成分股集體收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.89%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.15%；AMD (AMD-US) 下跌 2.62%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.61%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.76%；美光 (MU-US) 下跌 3.87%。

台股 ADR 一片哀淒。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.85%；聯電 ADR (UMC-US) 暴跌 6.36%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.73%。

個股消息

蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 13.09%。該公司公布去年第 4 季營收表現優異，但每股 ADS 虧損仍大幅超出市場預期。該公司表示，受到晶片與電池短缺影響，預計 Q2 產能將較先前預期下滑。

拜登即將宣布默克藥廠 (MRK-US) 與對手嬌生 (JNJ-US) 的合作計畫，兩家公司將化敵為友提高後者疫苗產量，默克上漲 0.66%、嬌生下滑 0.16%。

散戶大軍轉向敲進遭大量放空的 Rocket Companies (RKT-US)，其股價暴漲 71.19%，迎來自 2020 年 8 月 IPO 以來最好的一天。

特斯拉 (TSLA-US) 週二暴跌 4.45%。印度政府傳出正積極祭出獎勵，以低於中國的生產成本吸引特斯拉。

Zoom (ZM-US) 下跌 9.00%。該公司最新財報營收、獲利均優於預期，並給出樂觀的財測數據，預期本季營收和 EPS 將持續增長。

華爾街分析

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，只要經濟繼續加速 (並) 反彈，企業財報數據就會持續強勁，將使華爾街能夠容忍更高的殖利率。真正的擔憂是，如果經濟開始放緩或復甦不如預期那麼強勁，這將是真正的挑戰。

高盛董事總經理 Chris Hussey 稱，市場可能陷入一場拔河大戰，一邊是預期會發生什麼，另一邊是大流行引發的不安全感，而這種不安全感又被其他難以量化的市場衝動加劇。

Chris Hussey 稱，像今天這樣的日子裡，沒有任何消息，也沒有什麼宏觀因素來幫助投資者保持信心，於是就出現盤整交易，同時美債殖利率回落。