比特幣嚇跌！SEC主席提名人談根除加密貨幣詐欺

美國證券交易委會 (SEC) 提名人選 Gary Gensler 週二 (2 日) 赴參議院銀行委員會作證，他對使用數位貨幣抱持開放態度，堅持投資者必須獲得充分保護。

美國證券及交易委員會 (SEC) 主席提名人 Gary Gensler 稱，比特幣和其他加密貨幣為支付和金融普惠帶來了新思路，但也帶來需要關注的新的投資者保護問題。

Gensler 提到，必須確保加密市場不受欺詐和操縱，這是更大的挑戰，因為通常在海外開展業務的某些市場充斥著欺詐行為。

Gensler 承諾，若提名獲通過，將與其他 SEC 官員一起確保加密貨幣的擔憂能得以解決。此外，還將研究從氣候變遷至 GameStop 逼空狂潮等問題。

Gensler 宣布將尋求消除加密市場中的欺詐和操縱行為過後，比特幣應聲下跌逾 4%，刷新單日低點至 47,190 美元，截稿前暫報 47,948.03 美元。今年迄今比特幣仍上漲了 60% 以上。

鑑於他過去在麻省理工學院的工作和經驗， Gensler 被視為加密貨幣倡導者，Gensler 過去曾建議將 Libra 等加密貨幣納入 SEC 監管，以確保投資人受到保障，外界預期，Gensler 將在 SEC 主席的任期將批准美國首個比特幣 ETF。

根據 CoinMarketCap 數據顯示，按市值計算的最大加密貨幣比特幣今年市值飆升 69%，達到 9252 億美元，全球加密貨幣市值為 1.47 兆美元。