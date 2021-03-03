SPAC成全球交易所新戰場

紐約利用 SPAC 制度再次成為全球 IPO 的中心，英國也出手修改制度針對 SPAC 而來，香港嗅到這趨勢也立即想投入這場熱戰之中。

從電動車電池製造商到飛行汽車，紐約成為許多獨角獸企業透過特殊目的收購公司（SPAC）上市的理想之地。

SPAC 企業一旦上市後，就會四處挑選目標，把大筆資金投入到前途似錦的獨角獸上，讓獨角獸企業無需透過繁雜的 IPO 程序就彎道超車成功上市。

依照目前的趨勢，全球新的獨角獸企業將全數透過 SPAC 在紐約上市，而紐約利用這個機會再次成為全球 IPO 市場的中心。

看到美國市場的傲人成績，英國政府預計在當地時間 3 月 3 日正式宣布一項提議，其中可能包括引入雙層股權結構、特殊目的收購公司（SPAC）交易等措施，以便在英國脫歐之後還能保持歐洲金融中心的地位。

目前倫敦交易所並非沒有 SPAC 股票，只是根據規定，一旦選定目標收購公司，SPAC 的股票就必須停止交易，且在交易說明書公佈之前不能恢復交易。

至於在香港方面也感受到修改上市規則的壓力，以吸引所謂的「空白支票」公司。即使香港背後有個富爸爸中國撐腰，並無需太擔心獨角獸 IPO 的問題，去年香港交易所 IPO 募集金額已創下十年來新高，同時今年依然有不少企業排隊在香港掛牌。

另一方面，在中國資金南下的強力支援下，港股交易金額飆升，是倫敦交易所的四倍。只是持續現代化與走在市場浪潮上，一直是香港成為國際金融中心核心要素之一，香港並不以有一個富爸爸為滿足，從去年大刀擴斧改革股市結構，推出科技指數已可看出為穩定國際金融中心的企圖心。

而香港企業家更領先於制度面，已紛紛成立 SPAC 公司，如長和系創辦人李嘉誠、鄭志剛都傳出計劃成立 SPAC 上市公司；電盈、李嘉誠兒子李澤楷已設立兩家 SPAC，並計劃籌組第三家 SPAC，這些嗅覺敏銳的企業開始迎接資本市場新趨勢。

