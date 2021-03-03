〈陸港盤後〉銀行、礦產發威 上證收最高 反彈近2%

受到前一個交易日下滑的影響，周三 (3 日)A 股三大指數開低，不過兩會即將召開，權值類股進行護盤，銀行與礦產類股率先表態，拉抬指數由黑翻紅，碳中和概念股午盤後接棒，推升三大指數終場收在最高點，不過科技類股依舊表現相對弱勢。

港股方面，在經歷前一個交易日的加稅風暴後，今 (3) 日港股回穩，恆指開高走高，當中以銀行與鋼鐵兩類股漲勢最兇猛，拉抬恆指最高一度上漲逾 800 點，另一方面科技類股也全面翻揚，騰訊大漲逾 3%。

截至收盤，上證上漲 1.95%，報 3576.90 點；深證上漲 1.23%，報 14932.39 點；創業板指上漲 1.04%，報 2997.75 點。今日滬深兩市合計成交 8632 億人民幣，日減 6%。恆生指數上漲 2.7%，報 29880.42 點、恆生科技指數上漲 1.17%，報 9366.51 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 90.1 億元，其中滬股通買超人民幣 64.19 億元，深股通買超人民幣 25.91 億元。

法人觀點

東吳證券分析，本週即將進入兩會期間，市場有望延續結構性的投機機會，特別是受益於兩會及十四五規劃的類股，如碳中和概念，短線仍可買進，但要留意節奏與持股數量，另外，部分科技龍頭性價比開始凸顯，可逢低加碼，但勿追高。

港股方面國盛證券指出，2021 年在全球經濟復甦、風險偏好提升、南向和海外資金流進香港市場等多項因素推動下，港股牛市已很明確。建議參考兩大核心佈局港股，一是科技龍頭，二是低估值、高性價比的金融地產龍頭。