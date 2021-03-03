以小吃大 天山股份合併中國建材大部份水泥事業躍居中國水泥業一哥

周二 (2 日) 晚間天山股份 (877-CH) 宣布將以 981 億人民幣向中國建材等收購水泥資產，展現蛇吞象戲碼，一舉躍居成為中國水泥業龍頭。周三 (3 日) 受到併購案消息刺激天山股份開盤立即漲停，截至中午收盤，股價仍大漲 6.3%。

天山股份表示計劃採用發行股票加上現金的方式，向中國建材等 26 名交易對手買下中聯水泥 100% 股權、南方水泥 99.9274% 股權、西南水泥 95.7166% 股權及中材水泥 100% 股權等，合計金額 981 億人民幣。天山股份指出這次交易暫不涉及北方水泥和中建材投資的其它資產。

以 3 月 2 日收盤來看，天山股份市值只有 177 億人民幣，但收購交易金額高達 981.42 億人民幣，屬於以小吃大式的收購。而根據公告，在合併完成後，新公司資產規模及獲利能力將明顯提升。新公司總資產將達 2675.81 億人民幣，增幅高達 1627.24%。

(圖片: AFP)

合併後的新公司主要營運地區域將集中在新疆和江蘇兩地，並成為中國水泥產業的龍頭企業，水泥產能提升至約 4 億噸以上，水泥熟料產能提升至約 3 億噸以上，商品混凝土產能提升至近 4 億立方公尺，砂石骨料產能將提升至約 1 億噸以上。

另一方面，這筆交易前後，上市公司的實際控制人均為中國建材集團，最終實際控制人均為中國國務院國資委，因此不會導致上市公司實質控制權變動。

華泰證券指出，天山股份計劃整合的產能是目前規模的 10 倍，將成為中國規模最大的水泥巨頭。從產能利用率的角度來講，受西北地區供需關係緊俏的影響，天山股份產能利用率一直不高，2019 年只有 43%，而併入的四家標的公司平均產能利用率為 74%。因此在整合後可望提升天山股份整體產能利用率，同時加強區域產能集中度和議價權，進一步提升獲利能力。