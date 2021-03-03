〈房產〉北市億元級豪宅今年有四件成交 追價力道仍有限

政府祭限貸令打炒房，但豪宅市場交易不寂寞，北市內湖區最高價的豪宅「碧湖畔」2021 年最新交易，24 樓戶 156.38 坪在一月總價 1.9 億元賣出，單價 139.7 萬元，此外信義區國際名邸也傳交易，六樓戶交易價 1 億 2538 萬元，華固雙橡園 16 樓樓中樓戶以 1.16 億元成交，但明顯缺乏追價意願。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府打炒房的用意明確，但是高資產族仍有資金規劃的標的需求，且豪宅限貸六成已是常規，觀察新年度以來的四筆交易皆採貸款購買，標的都屬於該社區高樓層，至於單價都守在該社區近年行情內，顯示即使錢多，但買方出價保守，沒有追價意願，趁著限貸的氛圍出手，多少也成為議價本錢，預估今年豪宅市場也不易有創高價交易。

勤美建設的「碧湖畔」建案有 48 戶，因享碧湖景觀，因此成為內湖區豪宅一哥，最高成交價為 2014 年交易 12 樓的每坪 162 萬元，而隨著房價下修，近年交易價格落在每坪 130-140 萬元之間，而該筆高樓層買在 139.7 萬元，比去年交易的 22 或 23 樓的 140 萬元單價還便宜一點。

觀察 2021 年以來，台北地政雲揭露至今，一月份上半月共有四筆億元級宅交易，分別是頂禾園、國際名邸、碧湖畔以及華固雙橡園，分別在中正、信義、內湖和中山區。