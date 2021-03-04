〈陸港盤後〉科技類股賣壓重 創業板大跌約5%

美國公債殖利率再走揚，股市賣壓從美股一路傳至亞股，周四 (4 日)A 股三大指數受到利空衝擊影響，開盤即開低走低，而受到基金青睞的類股群帶頭下殺，當中以白酒類股跌勢最兇，即使今日中國兩會揭開序幕，但對於投資人信心仍無幫助。

去年狂飆的創業板收盤重挫近 5%，創半年來最高單日跌幅。目前創業板指離這波牛市的最高點已回檔約 17%，若再無法止跌恐陷入技術性熊市。

盤面上，能源、煤炭、港口、公用事業等類股逆勢上漲，白酒、玻璃、醫療、化肥等類股跌幅較重。

港股方面，同樣受到美債殖利率利空影響，恆指在開低後一路下滑，隨後在低檔陷入盤整。科技類股賣壓最重，美團 (3690-HK) 大跌逾 8%、騰訊 (700-HK) 則重挫逾 4%、京東 (9618-HK) 大跌約 4%，華虹半導體 (1347-HK) 崩跌逾 10%，舜宇光學 (2382-HK) 重挫約 7%。

不過銀行類股維持近期強勢逆勢上漲，滙豐 (5-HK) 上漲約 0.7%、中銀香港 (2388-HK)勁揚逾 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證下挫 2.05%，報 3503.49 點；深證大跌 3.46%，報 14416.06 點；創業板指重挫 4.87%，報 2851.87 點。今日滬深兩市合計成交 9720 億人民幣，日增 13%。恆生指數下挫 2.15%，報 29236.79 點、恆生科技指數大跌 5.84%，報 8819.62 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 73.69 億元，創半年新高，其中滬股通賣超人民幣 22.18 億元，深股通賣超人民幣 51.51 億元。

法人觀點

國泰君安認為，A 股進一步下跌空間有限，在經過大幅修正後，通膨上升和貨幣政策緊縮的預期已經得到一定程度的消化，全球央行的寬鬆貨幣政策尚未實質性退出。FED 官員再次表態稱通膨快速上漲的風險不高，不會提前升息，升息至少要到 2023 年。而這波美債殖利率上升有可能是受到中東局勢影響，對股市衝擊應該偏短期。

摩根士丹利表示，港股的機遇仍大於風險，中概股二度上市及獨角獸 IPO 等將吸引資金流入。2020 年港交所全年共吸引 146 檔新股上市，中國企業仍是港交所 IPO 的主要來源，佔 IPO 募資總額 99%。此外，AH 溢價高則代表港股資產相對於 A 股的低估，均對香港資本市場有正面助力。