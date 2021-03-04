威剛2月營收站穩高檔 Q1估將優於去年Q4

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (4) 日公告 2 月營收 28.12 億元，月減 4.07%，年增 12.27%，受惠需求暢旺，春節期間產線加班趕工，帶動營收站穩高檔；前 2 月累計營收 57.43 億元，年增 32.26%。威剛看好，在記憶體需求強勁下，第一季營運將大幅優於去年第四季。

威剛表示，受惠 DRAM 價格持續升溫，加上固態硬碟 (SSD) 控制 IC 供貨吃緊刺激需求，今年以來客戶備貨相當積極，產線於農曆春節期間也加班趕工，以滿足客戶需求。

威剛預期，繼 DRAM 價格正式邁入多頭走勢後，NAND Flash 受惠終端應用量提升，合約價也將於第一季底止跌回升。看好兩大記憶體市況熱絡，今年營運可望逐季走揚。

威剛董事長陳立白強調，DRAM 供給持續吃緊，不僅 NB、智慧手機、資料中心對記憶體需求大增，第二季起車用電子也將加入搶食記憶體產能行列，看好 DRAM 價格自去年 12 月初落底後，報價將逐季升高，第二季漲幅將持續擴大。

陳立白認為，今年整體市況最缺貨的時間會在第二季後，短期內供貨情況仍非常吃緊，公司目前至少維持 2 個月以上的安全庫存水位，在 DRAM 漲價效益與 SSD 出貨量大幅提升挹注下，兩大產品線對上半年獲利都有顯著貢獻，第一季營運表現也會大幅優於去年第四季。