〈航空復甦漫漫長路〉民航局估 2022年國際線運量僅將回升至疫情前3成水準

交通部民航局今 (4) 日指出，去年國際和兩岸航線載客數僅 883 萬人，年減 85%，展望今年，考量國際間疫情趨勢、疫苗接種情形和邊境解封進度，保守推估，國內北中南三大機場的國際及兩岸航線客運量，至 2022 年僅可恢復至 2019 年運量的 30%，不過，國內航線客運量因國內疫情控制得宜，推估至明年可完全回復至疫情前水準，

民航局指出，現階段旗下航空站 (未含桃園國際機場) 國際和兩岸航線客運量僅占 2019 年同期的 2%，國內航線客運量占 2019 年同期的 83%，預料即便至 2022 年，國際線客運量也僅能恢復到疫情前的 30%。

不過，國內線客源相對不受衝擊，民航局認為，到 2022 年國內線運量將回復至疫情前水準。

民航局直言，今年航空相關產業仍持續受創，正持續密切注意受衝擊產業，並規劃各項紓困方案，除了交通部擴大對民用航空運輸業、地勤業和空廚業提供 250 億元專案紓困貸款保證外，已向行政院爭取第一季所需紓困措施共 31.28 億元，後續將依行政院指示辦理。

同時，民航局延續紓困措施，包括 (1) 延長對航空產業給予航空站相關費用補貼，並延長緩收措施、(2) 延長國際機場商業服務設施業的員工薪資、公共服務設施費用和營運資金補貼，以及 (3) 延長桃園機場載送應居家檢疫和居家隔離對象的交通運輸補貼。

另外，民航局統計，去年停止飛航台灣的外籍航空公司家數共有 7 家，包括法國航空、俄羅斯皇家航空、西伯利亞航空、日亞洲航空、易斯達航空、國泰港龍航空和酷鳥航空。