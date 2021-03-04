〈投信投顧公會展望〉將開放勞退自選平台 活絡資本市場

投信投顧公會今 (4) 日表示，目前國人儲蓄率偏高、勞退自提比例偏低，加上高齡化社會使然，退休議題恐將成為國安問題，因此，投信投顧公會今 (2021) 年將推動「開放勞退自選平台」，以活絡台灣資本市場。

投信投顧公會表示，截至去年 10 月為止，勞退自提比率甚低，僅約 10% 勞工自提勞退金。分析自提比率低的原因之一，從基富通模擬未來勞工退休金自選投資制度，於 2019 年推出好享退專案來看，該專案參加人數原規劃 1 萬人，最後成功開完戶並開始投資的人數有 4 萬多人，遠超過規劃人數，顯示自負盈虧不是勞工所考慮的最大問題，喜歡自主投資才是主因，因此，投信投顧公會今年仍將持續推動勞退新制自選投資架構。

投信投顧公會表示，開放勞退自選平台將有助於增加勞退新制自行提撥的比率，因為勞工可以「自己的投資，自己來選」，而不是僅能交給政府經營管理。

勞工可將每個月自行提撥到個人退休金帳戶的資金，透過定時定額的方式，投資在自選投資平台上的商品，並且依年齡、偏好、與風險屬性，選擇合適的基金投資，以增加累積退休金機會，雖要自負盈虧，但卻可以避免落入不同年齡、不同財務計畫的勞工，卻有相同投資組合與報酬率的情形。

此外，開放自選平台可增加提高收益率及所得替代率的機會，根據政治大學黃泓智教授研究試算結果，若勞工自提比率為 6%，以 3% 投報率估算，所得替代率為 31.51%；若能開放勞工自選投資，增加提高退休金累積收益之機會，假設有 5% 之投資報酬率，則所得替代率可增至近 50%。