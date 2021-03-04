〈房產〉北市「國軍眷村」國有地標售案 兩建商砸逾37億搶標成功

國產署今 (4) 日標售台大體育館對面老舊眷村國有不動產 2 筆，吸引眾多建商搶標，第一標由新潤建設以 24.22 億元拿下，第二標則是由綺華建設 13.6 億元取得，由於市中心難得有大面積土地釋出，加上兩標土地都備註納入都市更新事業計畫案，且都更事業計畫已核定，若順利整合完成可享有都更容積獎勵，因此吸引開發商目光。

由於兩件標案都屬於同一都更範圍內，市場預期開發商應該兩件標案都會進場投標，但僅有頂禾開發與文心建設同時參與兩筆標案，最終都由只投標一筆的開發商得標，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於第一標土地規模達 485 坪，雖然納入第二標一起開發更具規模，但畢竟都更還需要整合，如果只投第一標則進可攻退可守，有機會可參與都更，若評估整合與都更流程曠日廢時，也可直接申請危老改建，同樣可申請到高額的容積獎勵，推估可能是開發商僅出手一標的原因。

此次標售的兩筆標案，第一標的兩筆土地約 485 坪，基地正臨新生南路三段，對面就是台大綜合體育館，投標的建商包括新潤建設、頂禾開發、昇陽建設 (3266-TW) 與文心建設，最終由新潤建設以 24.22 億元拿下，溢價約 18.6%，出標價格僅較第二高多出 0.2%，顯見開發商對於市場價格看法相當一致，得標者也贏的相當驚險。

至於第二標的土地位置與第一標屬於同一街廓，是綺華建設、頂禾開發、文心建設三家投標，最後由綺華建設以 13.6 億元得標。