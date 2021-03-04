電子支付五年倍增未達陣 金管會拚2023年非現金支付交易6兆元

金管會在 2015 年提出的電子化支付五年倍增目標未達標，為了持續促進非現金支付交易的發展，金管會今 (4) 日訂定非現金支付交易新衡量指標，並且訂出 2023 年非現金支付交易金額要達 6 兆元的目標。

金管會 2015 年提出「電子化支付五年倍增計畫」，也就是 2020 年底電子化支付比率要達到 52% 的目標，不過，截至去年底，電子比率為 40.37%。由於 ATM 轉帳亦是國內民眾廣為利用於支付購物價款的管道，真實反映我國一部分非現金支付情形，如納入該交易金額，去年底非現金比率則可達 51.7%，已接近所定的 52% 目標。

金管會進一步指出，2020 年若不含 ATM 轉帳的話，非現金支付的交易筆數為 51.64 億筆；若包含 ATM 轉帳，則有 52.21 億筆；而交易金額部分，若含 ATM 轉帳，非現金支付的交易金額為 3.88 兆元，含 ATM 轉帳交易的話，金額則為 4.95 兆元。

為了進一步促進非現金支付交易的發展，金管會表示，經衡酌推動非現金支付政策意義的明確性、我國支付市場環境發展的成熟度、與民眾消費生活習性等因素，並參採國際衡量指標，新訂定衡量指標為「非現金支付交易金額」及「非現金支付交易筆數」。

金管會表示，新目標的訂定標準參考兩大方向，第一，過往幾年筆數成長約 12% 左右，金額約 14%；第二，金管會洽詢幾家大型的發卡機構，他們預估 3 年後筆數成長目標為 16%，金額成長 7%，因此將目標值設為「2023 年非現金支付交易筆數成長 50%，交易金額達到新臺幣 6 兆元」，且未來「非現金交易」都會納入 ATM 轉帳。