筆電需求續強 義隆2月營收11.09億元 年增123%

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 今 (4) 日公布 2 月營收 11.09 億元，月減 20.74%，年增 123%，累計前 2 月營收 24.44 億元，年增 97.93%；由於春節工作天數較少，加上產能轉移影響，義隆 2 月營收較上月減少 2 成，但較去年同期仍達倍增。

展望上半年，義隆預計營收將逐季成長，第一季由於工作天數少，加上新產能轉換驗證時程延遲，營收估較上季減少，第二季隨著新產能開出、新品上市，營收可恢復成長，且已將成本轉嫁給客戶，上半年雙率都將維持高檔。

法人估，義隆首季營收約 40-43 億元，季減 7-14%，年增 81-95%，毛利率、營益率則分別維持在 46.5-48.5%，27-30% 區間。

細分各產品線，義隆看好，指紋辨識將是今年成長幅度最大的產品，主要因美國某大廠今年除了商務型筆電外，消費型筆電也全數導入指紋辨識晶片，帶動指紋辨識在筆電的滲透率從去年的 30% 提升至 40%。

此外，義隆也增加指紋辨識的市佔率，並導入更高階的 Match on Chip 方案，可大幅拉升銷售單價，看好今年相關業績至少倍增起跳。