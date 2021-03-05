【聯邦投信】前有飆股後有穩債，靈活布局股債雙頭賺！

近期受到美債殖利率風波影響，台美科技股大多被拉回，大盤呈現震盪行情！聯邦投信指出，在經濟復甦前景樂觀、資金持續寬鬆的環境下，殖利率風波僅會是短期影響，但近期台美股震盪幅度大，美股四大指數連續收黑，台股也遭重挫跌破月線，本週持續在萬六上下徘徊整理，波動風險仍不可輕忽，此時以追漲抗跌之股債平衡策略因應，機動布局於美股、台股及亞債，將有利兼顧下檔風險與收益機會！

股債配置雙軌並行，平衡策略攻守兼具

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，科技類股自去年 10 月開始飆漲，截至年前有高達 40% 的漲幅；但因股市價位偏高，只要稍有利空消息如殖利率飆升、疫情惡化等，股市震盪便會加劇！周鉦凱建議，若想避免投資組合波動過大，又想參與上漲行情，可採用平衡式策略因應：在震盪期間，可逢低布局產業前景佳的半導體、IC、電動車族群，並搭配具備品質穩健、收益率高且與全球主要股市連動度低等三大優勢之亞洲投等債，雙軌策略並行，既抗波動又顧收益！

國際情勢方面，周鉦凱指出，拜登政府推出的 1.9 兆美元紓困方案已送交參議院等待下週表決，並預期在本週先通過「限縮 1,400 美元紓困金發放門檻」計畫，讓個人及家庭可先獲得紓困補助；疫苗方面，美國嬌生的疫苗已獲得 FDA 緊急使用權，成為美國第 3 款獲准的疫苗，顯示國際疫情、經濟皆逐漸回歸正常，有助推升股債市長線展望。

展望後市，周鉦凱認為近期美、台股將處輪動格局，預期短線將由科技股輪動至傳產類股，如風電、太陽能等有政策支撐的新能源產業；長線則看好記憶體、IC、車用電子等產能滿載之產業。整體而言，國內外資金仍充沛，投資人宜持續關注美國財政刺激政策及留意國際疫情變化，逢低仍可加碼布局電子、傳產相關類股，並搭配亞洲投等債與公債，有效降低投組波動風險以因應震盪行情。

本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。

基金警語

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於聯邦投信公司網站。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金風險等級為 RR3，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可投資於高收益債之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站 (www.usitc.com.tw) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。 【聯邦投信獨立經營管理】