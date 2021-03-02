〈金融業徵才〉中壽MA僅10%來自保險科系 擴大招募跨界人才

為持續創新與變革，中國人壽 (2823-TW) 啟動今 (2021) 年的儲備幹部 (MA) 招募計畫，總經理黃淑芬表示，統計現任所有 MA 的背景，僅有 10% 是來自保險科系，因此今年 MA 招募不論科系、不分組別，更不限人數擇優錄取，擴大招募任何領域的「跨界」人才。

黃淑芬表示，壽險業的營運，仰賴各部門協同運作、縝密結合，加入中壽 MA 不僅能在短短的一年內熟悉產業經營框架與實務，其後更藉由實際主導各式專案拓展深度與廣度。統計現任所有 MA 的背景，分別來自財金、資料科學、法律、機械等，僅有 10% 是來自保險科系。

黃淑芬進一步表示，中壽 MA 中，「跨界」的人才比比皆是，像是原本就讀經濟領域，現在已至數位應用部門發展。

今年中壽的 MA 計畫，凡國內外研究所畢業，不限科系，英文書寫及口語表達流利，且具備高抗壓性、能融入團隊、創新邏輯思維、自我期許高等特質，都是中壽瞄準的對象。

中壽表示，為培育新一代年輕的經營梯隊，針對每位新進 MA，公司提供為期二年的培訓，除安排集團共訓、基礎及進階訓練外，還會依每位 MA 個人適性及專業量身規劃輪調領域。

為了培育經營管理人才，中壽 MA 培育期間將安排高階主管擔任一對一導師，並提供 MA 參與公司跨部門重要專案。