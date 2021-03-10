〈美股盤前要聞〉1.9兆美元紓困案將獲批准 美股期貨微升

美國眾議院預估將通過 1.9 兆美元的﻿新財政刺激計劃，並交快速交給總統拜登簽署，而美國民眾也將從 3 月開始陸續收到白宮為刺激經濟提供的 1400 美元現金支票。美股期貨在週三 (3 日) 走升，道瓊期貨漲 0.27%，標普 500 期貨漲 0.12%，那斯達克 100 期貨漲 0.03%。

1. 眾院週三表決 1.9 兆美元紓困法案

美國總統拜登推動的 1.9 兆美元紓困法案將於美東時間週三 (10 日) 上午 9 時 (台北時間週三晚間) 於眾議院表決，待眾院通過後，該法案將由美國總統簽署生效。

美國參議院上週末以 50 票對 49 票的些微差距通過 1.9 兆美元紓困法案後，目前該法案週二已送至眾議院。

該法案可望成為美國史上第二大刺激方案，將一次發放給大多數美國人 1400 美元、延長緊急失業救濟金、新冠 (COVID-19) 疫苗和檢測費用、各州、城市、學校和醫療產業的支出，以及實施減稅以援助低收入族群。

2. 傳蘋果計畫上半年削減 iPhone 12 mini 產量

據《日經亞洲》引述供應鏈消息，蘋果 (AAPL-US) 正在削減今年上半年 iPhone 12 mini 的計畫產量，削減減幅可能超過 70%，這是蘋果在去年年底所制定廣泛調整的一部分。

知情人士指出，與去年 12 月份的計畫相比，這家美國科技巨頭正在對所有 iPhone 的產量進行削減，整體幅度大約為 20% 左右，其中減幅最大的，是 iPhone 12 mini，這是蘋果當前售價最低、以便宜為訴求的 5G 手機。

多位消息人士表示，本次調降產量最大的是 5.4 吋螢幕的 iPhone 12 mini，因為這一機型需求下降最大。依最保守估計，今年上半年蘋果計畫將 iPhone 12 mini 的產量削減 70% 以上，有些供應商甚至將完全停產零件。部分 iPhone 12 mini 的零組件，已經直接被分給 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

3. UBS：若特斯拉是電動車界的蘋果 福斯汽車將成為三星

科技股周二 (9 日) 重回市場懷抱，除特斯拉外，其他電動車廠如蔚來汽車與小鵬漲勢也紛紛交出雙位數漲幅。不過瑞銀集團 (UBS) 表示，相較於這些中國電動車商，未來四年福斯才是唯一一家能與特斯拉角逐電動車龍頭的強勁對手。

UBS 分析師周二於電話會議中預測，未來幾年內，特斯拉 (TSLA-US) 和福斯汽車將成為全球電動車銷售的兩大領導者，福斯的電動車全年交車量最快將在明年趕上特斯拉，屆時兩家車廠均可交車約 120 萬輛。

分析師 Patrick Hummel 表示，若以手機市場比喻，特斯拉可以說是電動車界的蘋果，具有良好的硬體與軟體生態系統的整合。福斯汽車則類似三星，是有能力大規模生產高品質硬體的全球有公信力品牌。儘管這一點不會使福斯估值媲美特斯拉，但目前福斯的股價仍有很大上漲空間

4. OECD 上調今年全球經濟增長預期至 5.6%

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (9 日) 發布最新報告預計，拜登 1.9 兆美元紓困法案可望加速美國經濟復甦，並帶動全球經濟以更快速度回升。

OECD 上調今年全球經濟增長預期至 5.6%，優於先前的 4.2%，並表示全球產出將在 2021 年中旬超過疫情爆發前水平。該組織預計 2022 年全球經濟將增長 4.0%，高於先前預期的 3.7%。

OECD 模型顯示，在拜登紓困法案推出的第一年，美國產值將平均增長 3% 至 4%，該組職將美國經濟增長預期上調至 6.5%，較先前預期高出一倍。

5. 蘋果將斥資超 10 億歐元 將慕尼黑打造為歐洲晶片設計重鎮

外媒報導指出，蘋果 (AAPL-US) 周三 (10 日) 宣布將把德國慕尼黑打造為歐洲晶片設計中心，為自研晶片「Apple Silicon」研發鋪路。未來 3 年內，此項拓展計畫加上其他研發支出估計將耗資超過 10 億歐元。

蘋果指出，新設施可望為該地區帶來數百個工作機會，未來研發重點將著重在 5G、6G 無線通訊技術、數據機等新興技術，該公司預計 2022 年下半年遷入新據點。

蘋果表示，該公司目前已和 700 多家德國企業合作，包含德國晶片大廠英飛凌 (Infineon)、電池製造商 Varta 以及工業黏著劑公司 DELO。