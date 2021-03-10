台中捷運綠線3/25試營運免費搭乘30天 4/25正式通車

台中捷運綠線去年底試營運發生聯結器軸心斷裂事件後，歷經 3 個多月的修復，台中市長盧秀燕今 (10) 日宣布，25 日起展開試營運 30 天，持電子票證即可免費搭乘，預計 4 月 25 日正式通車。

盧秀燕表示，中捷是中部地區最重大的交通建設，興建超過 13 年，市民引頸期盼，去年 11 月 21 日發生電聯車聯結器軸心斷裂事件後暫停試營運，中市府與中捷公司、施工單位北市捷運工程局、廠商川崎重工，全力找出故障原因及改善方案，廠商提送的故障分析報告經中市府捷運故障審查委員會嚴格把關，確認安全無虞。

中捷綠線將從 3/11 至 3/24 進行全車隊、全時段運轉測試，列車按照營運時刻表行駛，讓全線系統設施設備運作暖身；從 3/25 至 4/23 共計試營運 30 天，全線 18 個車站免費開放民眾試乘，民眾必須持電子票證 (悠遊卡、一卡通及愛金卡) 進出車站才不會扣款。4/24 籌備日停止服務一天，4/25 通車典禮後將正式營運。

盧秀燕強調，此次試營運比先前更精進、更有經驗，試營運時間調整為全時段 6 時至 24 時開放民眾免費搭乘；針對北捷局代位求償，盧秀燕說明，由於求償具有一定的計算基準，涉及三方龐雜作業，市府目前已依照契約啟動相關作業，全力維護民眾權益。

交通局長葉昭甫說明，北捷局提出的事故發生原因及改善方案，其中，「五大面向全驗證」包含材料驗證 (鋼材提升)、設計驗證 (安全係數提升)、製造驗證 (適當熱處理)、組裝驗證 (完善產品指示書) 及運轉驗證 (AW3 最大附載測試)；「三道防護」為保固延長、定期檢測、監控運轉。

中市府要求廠商，應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞，並提供最新修正的產品改善指引手冊 (PMI)，且持續監測半永久式聯結器運轉情形。