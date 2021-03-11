〈台股盤前〉美股漲跌分歧 台積電ADR大跌 大盤恐續震盪

台股昨 (10) 日終場收漲 58.58 點，收在 15911.67 點。但是，美股道瓊指數今晨雖然大漲續創歷史新高，然而台股 ADR 普遍下跌，尤其台積電 ADR 重挫超過 2%，恐影響台股持續震盪。

外資昨天賣超 38.19 億元，連續 5 個交易日合計賣逾 1000 億元，萬六大關以上反壓沉重，讓台股昨天一度大漲百點後拉回，所幸傳產及部分電子股獲資金點火，拉抬加權指數收復 15900 點之上。

台積電 600 元得而復失，台積電在最後一盤獲 7229 張成交買單挹注，將股價由跌 1 元拉升為漲 2 元收 597 元。不過，台積電 2 月合併營收為 1065.34 億元，月減 15.9%、年增 14.1%，雖創近 7 個月來新低，但卻是歷年同期新高，也是 2 月營收首度突破千億元大關。

但台積電 ADR 挫跌逾 2%，比台積電現貨溢價縮至 8%，此利空將 PK 台積電亮麗的營收基本面利多，是否可重返 600 元大關，將牽動台股神經。

此外，美眾院通過拜登的「牛肉政策」 1.9 兆美元新紓困案，加上債券殖利率下降，讓道瓊指數飆升逾 464 點，創歷史新高。但是，費城半導體指數大跌 52.89 點，或 1.80%，收 2879.32 點。而標普 500 指數小漲、那斯達克指數小跌；整體美股四大指數漲跌分歧，台股可能也會陷入多空震盪拉鋸。

今日觀盤重點，聯發科日前推出最新 5G 手機旗艦級晶片「天璣 1200」，採台積電 6 奈米製程生產，至於 5 奈米製程晶片，該公司先前透露已經接近設計定案階段。市場傳出，聯發科首發 5 奈米製程晶片，將於今年第 4 季投產，應是明年的旗艦產品，不過該公司對相關消息不予評論。反映到聯發科股價上，是否表態值得關注。

和碩 2 月營收驟減至 537 億元，創近 8 年以來新低。該公司主要代工的 iPhone 12 mini 遭大砍單衝擊，筆電組裝業務也受缺料影響，昨日宣布下修本季筆電出貨量預估，由原本預期與上季持平，轉為季減 25% 至 30%。在手機與筆電兩大業務出貨同步下滑衝擊下，和碩股價值得留意。

金控雙雄富邦金、國泰金 2 月獲利再寫新猷，單月獲利雙雙再破百億，累計前 2 月國泰金稅後純益 389.4 億元居冠，富邦金累計每股稅後純益 (EPS)3.77 元為唯一賺超過 3 元的金控，穩居冠軍。15 家金控前 2 月合計賺超過 1300 億元，較去年同期多賺近 600 億元，大幅成長 78%，締造 2 月史上最優表現，續創新高。

台股近期呈現三角收斂態勢，台股萬六壓力依舊沉重，目前待上檔賣壓逐漸消化沉澱後，大盤才能打破目前的區間僵局；台股短線震盪，基本面選股及資金管控變得格外重要，選股優於選市，上市櫃公司 2 月營收公布後，可擇優逢回布局前 2 月業績成長、低 PE、低 PB 股。