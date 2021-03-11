【Wen姐筆記】月線下2好3壞 搶萬6上壘或三振？

台股失守月線 5 個交易日，5 根 K 線紅黑交錯，並出現 2 紅 3 黑，昨日雖出現止跌，但加權指數還是在 16000 點關前止步，以 15911.67 點作收，成交值縮至 2634 億元。這一局月線攻防戰，多方雖居下風，但也採取消耗戰，消耗外資賣力，能否成功站上 16000 點壘包，或是被三振? 已經到了關鍵時刻! 這一局強弱分界為 15855 點! 關鍵點位為 15823、15888 與 15978 點。

多方如果不放棄搶攻月線與 16000 點，15855 點務必守住，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點，如能收復 15938 點與 15953 點當作補給站，多方搶回月線與 16000 點機會仍相當大! 16000 點兩端哨站為 15978 與 16023 點，也成為目前反攻最大的心理壓力關卡。16053 與 16100 點城池收復，多方才能重掌控盤優勢，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點。

但如 15855 點棄守，需提防空方再度來襲，15800 點關卡兩端哨站為 15823 與 15777 點，如再棄守 15777 點，多方反攻時間將延後。恐回探 15748 與 15700 點城池，15700 點兩端哨站為 15682 與 15717 點，如棄守 15682 點，則提防南下速度加快! 恐度回探 15653 與 15600 點城池，兩端哨站為 15613 與 15588 點， 如再棄守 15555 與 15520 點，則提防繼續往季線靠近，15500 點南方哨站為 15486 點!

昨日成交量縮至 3000 億元以下，雖然外資仍站在調節一方，不過不安定籌碼融資，轉為縮手觀望，上市融資僅小增 0.5 億元，自營商也持續賣超 21.8 億元，多方的消耗戰策略，讓台股走勢出現以盤代跌!

既然成交量已縮至牛年紅盤以來最低，觀察重點就在於突破此一盤整區後，多空增量表態! 如台股大盤能維持盤整格局，個股還有輪動表現機會，兼具業績題材與技術面籌碼面優勢個股，仍是短打首選! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)